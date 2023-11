Še kako pomemben dvoboj za Đokovića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po velikem uspehu slovenskih teniških igralk se v nedeljo v Torinu začenja finalni turnir serija ATP, kjer se je zbralo osem najboljših igralcev. V večernem delu bo igral tudi Novak Đoković, za katerega bo to zelo pomembne dvoboj.

V nedeljo bosta na sporedu dvoboja zelene skupine. Kot prva bosta na osrednje igrišče v Torinu stopila Jannik Sinner in Stefanos Cicpas. Popoldanski dvoboj se bo začel ob 14.30. Igralca sta do zdaj igrala sedem medsebojnih dvobojev, statistika pa je na strani Grka (5:2).

Prvi nasprotnik Novaka Đokovića bo Holger Rune. Foto: Guliverimage

V večernem delu bo na sporedu že prava teniška poslastica, ko bosta loparje prekrižala Novak Đoković in Holger Rune. Srb in Danec se že dobro poznata, saj sta odigrala štiri medsebojne dvoboje. Izid v zmagah in porazih je 2:2. Nazadnje sta igrala pred dobrimi desetimi dnevi na turnirju serije masters v Parizu, ko je bil po treh nizih boljši Đoković. Ne pozabimo, da mladega Danca zdaj trenira Boris Becker, nekdanji Đokovićev trener.

Za 36-letnega Beograjčana bo že uvodna tekma zelo pomembna. Samo ena zmaga v skupinskem delu mu že zagotavlja, da bo letošnjo sezono še osmič končal kot prvi igralec sveta, prav tako pa bo v karieri že 400. teden na vrhu svetovne lestvice.

Skupinski del, zelena skupina 14.30 Jannik Sinner (Ita, 4) – Stefanos Cicipas (Grč, 6) 21.00 Novak Đoković (Srb, 1) – Holger Rune (Dan, 8)

Zelena skupina Novak Đoković (Srb, 1) 0 zmag – 0 porazov Jannik Sinner (Ita, 4) 0 – 0 Stefanos Cicipas (Grč, 6) 0 – 0 Holger Rune (Dan, 8) 0 – 0

Rdeča Skupina Carlos Alcaraz (Špa, 2) 0 zmag – 0 porazov Danil Medvedjev (Rus, 3) 0 – 0 Andrej Rubljov (Rus, 5) 0 – 0 Aleksander Zverev (Nem, 7) 0 - 0

