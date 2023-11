Mannarino mlademu Britancu preprečil prvi naslov, Humbert ostaja neporažen v finalih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoz Adrian Mannarino je zmagovalec teniškega turnirja v bolgarski Sofiji z nagradnim skladom 630.705 evrov. V finalu je 35-letnik iz Soisy-sous-Montmorencyja s 7:6 (6), 2:6, 6:3 po dveh urah in 17 minutah ugnal mladega Britanca Jacka Draperja. Enaindvajsetletnik je prvič igral v finalu turnirjev združenja ATP. Francoz Ugo Humbert pa je zmagovalec domačega teniškega turnirja v Metzu.

Drugi nosilec Mannarino je prišel do petega naslova v karieri in tretjega letos. Najboljši je bil še v Newportu in Astani. Ob zadnjih petih finalnih nastopih je štirikrat slavil, pred tem pa je v desetih finalih zabeležil le eno zmago.

Na drugi strani je 14 let mlajši tekmec prvič igral v finalu turnirjev serije ATP. Na turnirjih serije challenger je sicer osvojil pet lovorik.

Humbert še naprej neporažen v finalih

Francoz Ugo Humbert je zmagovalec domačega teniškega turnirja v Metzu z denarnim skladom 630.705 evrov. V finalu je s 6:3, 6:3 po uri in sedmih minutah ugnal Rusa Aleksandra Ševčenka. Humbert je v četrtem finalu osvojil še četrto lovoriko.

Humbert v drugi polovici sezone igra na vse boljši ravni, kar se mu bo na novi lestvici ATP obrestovalo z najvišjo uvrstitvijo v karieri, in sicer 20. mestom.

Ugo Humbert je zmagovalec Metza. Foto: Reuters

Petindvajsetletni Francoz je v Metzu prekinil več kot dve leti dolgo sušo brez naslova na najvišji ravni. Najboljši je bil pred tem še v Aucklandu in Antwerpnu (oba 2020) ter junija 2021 v Halleju.

Za Ševčenka je bil to sploh finale v karieri, tudi sam pa se bo na posodobljeni lestvici zavihtel najvišje doslej na 49. mesto.

Sofija, ATP (630.705 evrov): Finale:

Adrian Mannarino (Fra/2) - Jack Draper (VBr) 7:6 (6), 2:6, 6:3 Metz, ATP (630.705 evrov): Finale:

Ugo Humbert (Fra/4) - Aleksander Ševčenko (Rus) 6:3, 6:3.

