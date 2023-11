Slovenske teniške igralke so na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King (BJK) v Sevilli v polfinalu izgubile proti Italiji z 0:2. Prva je od naših na igrišče stopila Kaja Juvan, ki je po dveh nizih izgubila proti Martini Trevisan 7:6 (6), 6:3. Tamara Zidanšek pa je igrala proti Jasmine Paolini in izgubila po treh nizih 2:6, 6:4, 3:6. Vseeno pa je uvrstitev v polfinale največji dosežek slovenskega tenisa v ekipnih tekmovanjih. Za drugo polfinalno vstopnico se bosta udarili Češka in Kanada.

Slovenija : Italija – 0:2 posamična dvoboja: Tamara Zidanšek (Slo) : Jasmine Paolini (Ita) 2:6, 6:4, 3:6

Kaja Juvan (Slo) : Martina Trevisan (Ita) 6:7 (6), 3:6

Vseeno so naša dekleta dosegla zgodovinski dosežek. Foto: ITF

Prvič v zgodovini Slovenije

Predvsem po zaslugi Tamare Zidanšek in Kaje Juvan se je slovenska teniška reprezentanca prvič v zgodovini Slovenije uvrstila v polfinale tega prestižnega turnirja, potem ko so v skupinskem delu zaključnega turnirja premagale Avstralijo, v petek so proti Kazahstanu izgubile, a je bil poraz z 1:2 dovolj, da so dosegle polfinale. Italijanke pa so bile v soboto v polfinalu premočne za Slovenke.

Prvi sta na igrišče stopili Kaja Juvan in Martina Trevisan ter prikazali odličen dvoboj. Na koncu je po dveh nizih in nekaj več kot dveh urah slavila italijanska predstavnica. Po končanem prvem nizu se Juvanova ni počutila najbolje, zato je sredi drugega niza prosila za zdravniško pomoč. Na koncu so ji tudi nekoliko pošle moči in svoji nasprotnici je morala priznati premoč. Zelo napeto je bilo tudi v drugem dvoboju, ko sta Tamara Zidanšek in Jasmine Paolini dvoboj končali po treh nizih.

Martina Trevisan je dobila prvi dvoboj. Foto: Reuters

V prvem dvoboju je prva servirala Kaja Juvan, ki je brez težav dobila prvo igro in povedla z 1:0. Tudi Martina Trevisan je prvo igro na svoj servis dobila brez izgubljene točke in izenačila na 1:1. V tretji igri je prišlo do prvega odvzema servisa. Break je uspel Italijanki, ki ga je v četrti igri potrdila in povedla s 3:1. V osmi igri si je Kaja ustvarila tri žogice za odvzem servisa. Izkoristila je tretjo, ko je nasprotnica naredila dvojno napako, in izenačila na 4:4. Enajsta igra je bila zelo napeta, Juvanova je naredila nekaj neizsiljenih napak, a se ji je uspelo izviti iz težav in povedla je s 6:5.

Tudi dvanajsta igra je bila zelo napeta in izenačena, saj je trajala več kot deset minut. Martini je uspelo izenačiti na 6:6, tako da je o prvem nizu odločala podaljšana igra, kjer je bilo spet zelo vroče. Juvanova je imela vodstvo s 4:1 in žogico za prvi niz, a se je trdovratna Italijanka vrnila ter po uri in 12 minutah dobila prvi niz.

Kaja Juvan se v drugem nizu ni počutila najbolje. Foto: Reuters

V drugem nizu so Juvanovi pošle moči

Drugi niz je začela Martina Trevisan, ki je brez težav dobila uvodno igro. Nekaj več težav je imela Ljubljančanka, ki je zaostajala že s 15:40. Vseeno se je zbrala, zaigrala bolje in izenačila na 1:1. Na vrsto je prišla tretja igra, ki je bila spet maratonska. Kaja si je priborila žogico za "break", jo izkoristila in povedla z 2:1. A veselje v naši ekipi ni trajalo dolgo, saj je Italijanka v naslednji igri takoj vzela servis nazaj in izenačila na 2:2.

Po sedmi igri je naša igralka prosila za zdravniško pomoč in se je po nekaj minutah vrnila na igrišče. Slabo počutje se je očitno odražalo v osmi igri, ko je 22-letna Ljubljančanka izgubila igro na svoj servis, Italijanka pa je povedla s 5:3. V deveti igri je 30-letna Martina Trevisan izkoristila četrto zaključno žogo ter po dveh urah in dvajsetih minutah zasluženo slavila ter Italiji priborila prvo točko.

Jasmine Paolini Foto: Reuters

Jasmine Paolini je prvi niz dobila po 36 minutah

V dvoboju med Tamaro Zidanšek in Jasmine Paolini je v prvem nizu s servisom začela Italijanka. Ta se je že takoj znašla v težavah, ko je imela Zidanškova žogico za break. Te ni izkoristila, igro pa je vendarle dobila Paolini, ki je v drugi igri Tamari vzela servis in povedla z 2:0. A to naše igralke ni zmedlo. V tretji igri je nasprotnici vzela servis nazaj in znižala izid na 1:2.

V četrti igri smo spet videli "break" Italijanke, ki je povedla s 3:1, po peti igri pa je že imela vodstvo s 4:1. Izkušena Italijanka tega vodstva ni izpustila iz rok in drugi niz dobila s 6:2. Ta je trajal 36 minut.

Žarek upanja

Drugi niz se je začel po željah Konjičanke, potem ko je že v prvi igri 30. igralki sveta vzela servis in povedla z 1:0. V drugi igri je Paolinijevi uspelo izenačiti na 1:1, v tretji igri pa je "break" spet uspel Tamari (2:1). V naslednji igri je Tami potrdila "break" in povedla s 3:1. Tamara je vse do konca niza obdržala to prednost in po 37 minutah v nizih izenačila na 1:1.

Foto: Reuters

Škoda za dvojno napako

Tretji niz se je spet začel po željah naše igralke, ko je Jasmine Paolini takoj vzela servis in povedla z 1:0. Druga igra je bila tesna, saj je imela Italijanka pet žogic za odvzem servisa, a nobene ni izkoristila. Tamara je povedla z 2:0. Paolinijeva se je v tretjem nizu prvič na rezultatski semafor vpisala v tretji igri, ko je izid znižala na 1:2. Četrta igra je spet pripadla 27-letni Italijanki, potem ko je Zidanškova v zadnji točki naredila dvojno napako (2:2).

V osmi igri, ko je servirala Zidanškova, smo gledali pravo malo dramo. V igri je veliko preobratov, na koncu pa je naša igralka v odločilnem trenutku naredila dvojno napako, kar je pomenilo vodstvo 5:3 za Italijanko. Tega vodstva Italijanka ni izpustila z rok in na koncu tretji niz dobila s 6:3. Dvoboj se je končal po dveh urah.