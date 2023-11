V živo: zgodovinski uspeh, Slovenke že v polfinalu

Slovenkam so se na široko odprla vrata do zgodovinskega polfinala.

Slovenkam so se na široko odprla vrata do zgodovinskega polfinala. Foto: Reuters

Slovenija - Kazahstan 1:0 #vživo posamična dvoboja:

Tamara Zidanšek (Slo) – Julija Putinceva (Kaz) 6:2, 1:4*

Kaja Juvan (Slo) : Ana Danilina (Kaz) 6:1, 6:0 dvojice:

Veronika Erjavec/Ela Nala Milić (Slo) - Ana Danilina/Zhibek Kulumbajeva (Kaz)

Slovenke v petek v skupini B igrajo dvoboj proti Kazahstankam, ki so sicer veljale za favoritinje te skupine. A to ni ustavilo naših igralk, ki so se že pred koncem drugega dvoboja med Tamaro Zidanšek in Julijo Putincevo uvrstile med najboljše štiri reprezentance na svetu. Pred tem je zelo veliko delo opravila Kaja Juvan, ko je odpihnila Ano Danilino. S tem uspehom so naše punce presegle dosežek Katarine Srebotnik, Tine Pisnik, Maje Matevžič in Tine Križan, ki so leta 2003 igrale v četrtfinalu tega tekmovanja. V primeru uvrstitve v polfinale, bi naše igrale proti Italijankam.

Kazahstanke so v četrtek izgubile proti Avstraliji (1:2). Igrajo pa tudi brez svoje najboljše igralke Jelene Ribakine, trenutno četrte igralke sveta, ki ima težave s poškodbo hrbta. Ribakine ni v postavi niti proti Sloveniji.

Kaja Juvan je za Slovenijo prva stopila na igrišče. Foto: Reuters

Uvodni dve igri prvega niza sta obe igralki dobili brez težav. V tretji igri je imela Kaja Juvan nekaj težav na svoj servis, a vseeno povedla z 2:1. Kazahstanska igralka je že kmalu kazala znake nervoze, potem ko je v besu lopar vrgla na tla. V četrti igri je Juvanovi uspel "break" in povedla s 3:1, po naslednji igri na svoj servis pa je imela že vodstvo s 4:1. Ljubljančanka je nasprotnici odvzela še en servis in povedla s 5:1. Tega vodstva naša igralka ni zapravila in po le 28 minutah prvi niz dobila s 6:1.

Drugi niz se je začel tudi po notah naše igralke, ki ji je že takoj uspel odvzem servisa in Kaja Juvan je po dveh igrah vodila z 2:0. Ana Danilina je po tretji igri, ko je naša igralka vodila že s 3:0, videti povsem obupana. V nadaljevanju dvoboja je naša 22-letna igralka dobila vse igre in svoji nasprotnici "zavezala kravato" (6:0). Dvoboj pa je trajal manj kot eno uro, natančneje 54 minut.

Foto: Reuters

"Borila sem se za vsako igro"

"Mislim, da je bilo zelo pomembno, da sem se borila za vsako igro in upam, da bo to dovolj," je uvodoma v prenosu povedala naša igralka, ki je priznala, da na tribunah ni pričakovala tako množične in glasne podpor. "Navijala bom za Tamaro in upam, da bo opravila svoje delo. Če ga ne bo, se bomo po najboljših močeh borila v igri dvojic."

V slovenski ekipi je pravo vzdušje. Foto: Guliverimage

Že po prvem nizu je postalo jasno

Kmalu po prvem dvoboju sta na igrišče stopili Tamara Zidanšek in Julija Putinceva. Prva igra prvega niza, ki jo je začela Tamara Zidanšek, je bila zelo izenačena, a jo je naša igralka dobila in povedla z 1:0. V naslednji igri je Kazahstanka izenačila na 1:1. V četrti igri prvega niza smo videli prvi "break". Uspel je Tamari Zidanšek, ki je povedla s 3:1. Tega je Slovenka v naslednji igri potrdila in povedla s 4:1. Tega vodstva 25-letna Konjičanka ni zapravila prvi niz dobila s 6:2. Takoj za tem je postalo jasno, da se je slovenska reprezentanca uvrstila med najboljše štiri reprezentance na svetu.

Današnji dvoboj dvojic ne odloča o ničemer več.

Ostali današnji dvoboji:



Skupina A:

16.00 Češka - ZDA

skupina C:

16.00 Španija - Poljska

skupina D:

10.00 Francija - Nemčija

Preberite še: