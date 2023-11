Slovenke se pripravljavljo na Kazahstan, Kanadčanke brez poraza

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kanadčanke so Španke premagale s 3:0.

Kanadčanke so Španke premagale s 3:0. Foto: Reuters

Sredin dvoboj skupine C teniškega pokala Billie Jean King v Sevilli med Španijo in Kanado se je zavlekel pozno v noč. Kanada je zmagala s 3:0, v zadnjem obračunu je bila teniška naveza Eugenie Bouchard/Gabriela Dabrowski boljša od domače teniške kombinacije Rebeka Masarova/Sara Sorribes s 6:3 in 7:5.

Na posamičnih dvobojih je prvo točko Kanadi priigrala Marina Stakušič po zmagi s 6:3 in 6:1 proti Rebeki Masarovi, Leylah Fernandez pa je proti Sari Sorribes slavila s 7:6 (8) in 7:6 (7).

V prvi sredini tekmi je Italija v skupini D z 2:1 premagala Francozinje. Tudi Italija je vse rešila že po posamičnih dvobojih, v katerih je Martina Trevisan po treh nizih, ki so se vsi končali z izidom 6:2, premagala Alice Cornet, Jasmine Paolini pa je bila v povsem izenačenem obračunu, končal se je z izidom 7:6, 5:7 in 6:4, boljša od Caroline Garcia. Slednja je skupaj s Kristino Mladenović dobila tolažilno točko v igri dvojic proti Elisabetti Cocciaretto in Trevisan.

Slovenke v petek čaka zahtevnejša naloga, Kazahstanke. Foto: Guliverimage

Slovenke znova na delu v petek

Na finalnem turnirju v andaluzijski prestolnici nastopa tudi Slovenija, ki je na torkovem uvodnem dvoboju premagala Avstralijo z 2:1. Kaja Juvan je Ajlo Tomljanovic premagala s 6:4 in 6:1, Tamara Zidanšek pa je proti Darii Saville, rojeni Gavrilova, slavila s 6:1 in 6:4. Slovenska naveza Veronika Erjavec/Ela Nala Milić je klonila proti avstralski kombinaciji Kimberly Birrell/Storm Hunter s 5:7, 7:6 (2) in 5:10.

Slovenke se bodo v petek pomerile s Kazahstankami.