Slovenski ženski teniški reprezentanci je žreb za novembrske tekme dodatnih kvalifikacij v pokalu Billie Jean King namenil turnir v Indiji, so sporočili iz krovne zveze Tenis Slovenija. Na tekmovanju bo poleg domače ekipe in Slovenije igrala še Nizozemska.

Tekmovanje bo od 14. do 16. novembra, ob spremenjenem sistemu tekmovanja je Slovenija aprila kot srečna poraženka napredovala v višji rang. V novembrskem boju za napredovanje bo sodelovalo 21 reprezentanc, razdeljenih v sedem tričlanskih skupin.

Sedem zmagovalk skupin si bo zagotovilo nastop v kvalifikacijah za pokal BJK 2026, medtem ko se bo preostalih 14 naslednje leto spet pridružilo regionalnim tekmovanjem skupine I.

Kukec: Posebna izkušnja, pričakujemo visoke temperature in igranje na prostem

"Nizozemke zelo dobro poznamo s srečanja v Velenju, zato se bomo nanje lahko dobro pripravili. Indijke bodo igrale na domačem terenu, a so vsekakor premagljive. Igralo se bo na trdi podlagi. S tako ekipo, kot jo ima Slovenija, se lahko le veselimo reprezentančnih tekem. Prepričan sem, da bodo igralke dale vse od sebe. Pričakujem borbeno igro in ne vidim razloga, zakaj jim ne bi uspelo. Novembrsko gostovanje bo posebna izkušnja - pričakujemo visoke temperature in igranje na prostem. Čeprav je Indija daleč, se vsi zelo veselimo reprezentančnega izziva," je za zvezo dejal vršilec dolžnosti selektorja Iztok Kukec.

Žreb za pokal BJK so opravili v četrtek na sedežu Mednarodne teniške zveze v Londonu. Nosilci posameznih skupin oziroma gostiteljice so poleg Indije še Argentina, Avstralija, Hrvaška, Nemčija, Mehika in Poljska.