Malce so pozabili na njih, a to jih le še dodatno motivira

Slovenska reprezentanca je v Sevillo prišla v soboto, prtljaga pa je namesto v Španijo odpotovala v Frankfurt. Štiriindvajset ur pozneje je prtljaga le prišla v prestolnico Andaluzije. Slovenija je sicer prvič udeleženka zaključnega turnirja pokala BJK, ki v takšni obliki poteka tretjič. Poleg težav s prtljago so imele Slovenke nekaj nevšečnosti tudi pri rezervaciji igrišč in prostoru za počitek za ekipo.

Radi bi jim pokazali, da spadajo med njih

"Odlično je biti spet del ekipe. Občasno nam razmere za delo niso bile najbolj naklonjene. Boriti smo se morali za boljše ure treningov. Tudi na medijskem področju se počutimo malce zapostavljeno. Mi vse to skušamo obrniti na pozitivno stran. Borimo se, da jim pokažemo, da spadamo sem. Pomembno je, da se čim bolje pripravimo na jutrišnji dvoboj," je uvodoma povedala Kaja Juvan, trenutno 102. igralka sveta, ki ne ve, kakšna ima pričakovanja pred prvim dvobojem.

"Niti ne vem, proti kateri igralki bom igrala. Razmere so nekoliko posebne, treba se je privaditi na igrišče. Morda treningov ni bilo dovolj, ampak to ni več pomembno. Tenis je igra, kjer ni vse odvisno od tebe, ampak tudi od tekmice. Poskušala bom vstopiti v tekmo kot v preteklosti in bomo videli, kako bo. Upam, da bo dober dvoboj.”

Slovenske barve bo med drugim na tem tekmovanju branila tudi Tamara Zidanšek, trenutno naša najboljša igralka, ki je uvrščena na 98. mesto lestvice WTA. Zidanškova pravi, da se imajo v ekipi odlično in da si vedno naredijo dobro vzdušje. Poleg vsega so ponosni, da so tam.

"Naredili bomo vse, da bomo tudi uspešni. Igrišče je malce posebno. Je namreč na leseni podlagi, spodaj pa je votlo. Ne igramo velikokrat na takšni podlagi. Ta je namreč samo za ta dogodek postavljena na nogometnem stadionu. Je dovolj hitra, ampak verjetno bodo točke vseeno dolge. Tudi odboji so na trenutke malce drugačni. Imam pa dobre občutke, počutje je dobro, seveda pa bomo jutri videli, kako bo to videti na tekmi. Avstralke so lani praktično z identično ekipo igrale v finalu, tako da je to en lep dokaz, da je na takšnih tekmovanjih pomemben tudi ekipni duh. Vem, da se dobro razumejo. Ampak to velja tudi za nas. Jutri bo prav gotovo lepa tekma," je rekla Tamara Zidanšek.

Postavo Avstralk bodo izvedeli šele uro pred tekmo

Kapetan Andrej Kraševec iz Španije sporoča, da je kar naporno, ker imajo veliko obveznosti. "Morda so organizatorji malce pozabili na nas, ampak to je lahko dodatna motivacija za igralke, ekipo in Tenis Slovenijo. Jutri bomo dali vse od sebe. Sem optimist. Kot vedno rečem, naše možnosti v odstotkih so 51:49. Jutri gremo na zmago. Forma se od prvega dne, ko smo se zbrali v Medvodah, stopnjuje. Kaja in Tamara sta danes opravili odličen trening na osrednjem igrišču. Dobro čutita žogo. Obe sta dovolj izkušeni, da bosta dali vse od sebe, prepričan sem, da se bosta borili do konca. Postave Avstralk še ne poznamo, saj bomo to izvedeli eno uro pred tekmo. Pri nas skrivnosti ni, razen za igro dvojic, ko se bomo prilagodili rezultatu in stanju obeh igralk."

Za Avstralijo so prijavljene naslednje igralke: Kimberly Birrell (100. WTA), Storm Hunter (155. WTA), Daria Saville (203. WTA), Ellen Perez (455. WTA) in najizkušenejša igralka Ajla Tomljanovic (593. WTA), ki se vrača po poškodbi kolena.

Dvoboji zaključnega turnirja pokala BJK bodo potekali na dveh igriščih v posebnih šotorih na zelenici stadiona La Cartuja, na katerem so pred dvema letoma potekali tudi dvoboji evropskega prvenstva v nogometu.

