Zanj so odstotki vedno na naši strani

Andrej Kraševec je eden glavnih tvorcev uspeha slovenskih teniških igralk, potem ko so se v pokalu Billie Jean King uvrstile med najboljših dvanajst reprezentanc na svetu in posledično na zaključni turnir v Sevilli, ki bo potekal od 7. do 12. novembra. Slovensko reprezentanco zastopajo Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Nina Potočnik in Ela Nala Milič.

Brez bele zastave

Kraševec se zaveda, da ne bodo igrali doma in da bo pritisk na tem turnirju nekoliko večji, saj so se naša dekleta prvič po 20 letih uvrstile med 12 najboljših ekip na svetu. Vseeno pa meni, da so že večkrat dokazale, da se znajo spopasti s takšnimi izzivi. Zato je tudi tokrat optimist.

"Verjamem, da nam bo uspelo. Če nam ne bo, nam pač ne bo. Zagotovo tja ne odhajamo z belo zastavo. Imamo svoje želje in tega ne bomo skrivali. Preboj iz skupinskega dela bi bil za nas nek tihi uspeh. Zagotovo bomo dali vse od sebe, tako na igrišču kot tudi izven njega. Mislim, da smo kar močna reprezentanca. Sem optimist, in kot vedno poudarjam, je 51 odstotkov proti 49 odstotkov za nas, da pridemo iz skupinskega dela. In tudi tokrat tako mislim."

Slovenska ekipa je do zdaj opravila že kar nekaj skupnih treningov in Kraševec je razkril, da se forma iz treninga v trening dviguje. Prav tako v strokovnem vodstvu že pripravljajo analizo in taktiko za nasprotnice.

"Želim povedati, da bomo pripravljeni na vse tekmovalke, s katerimi se bomo srečali. Videli bomo, kakšne bodo postave. Kakšen dan prej se bo vedelo, če bodo kakšne odpovedi. Nekaj sem izvedel neuradno, ampak dokler to ne bo uradno, se s tem ne bomo ukvarjali. Ne glede na to, če odpove kakšna od boljših tekmovalk, tudi ostalih ne smemo pozabiti. Moramo vedeti, da dekleta niso slaba. Vse, ki bodo igrale za reprezentanco, bodo dobre in nobene ne smemo podcenjevati."

Urnik tekmovanj jim gre na roko

Naša dekleta, ki bodo igrala v skupini B, bodo v torek, 7. novembra, igrala proti Avstraliji, v petek, 10. novembra, pa še proti Kazahstanu. Oba dvoboja se bosta začela že ob 10. uri. "Mislim, da nam gre urnik tekem kar na roko. Igramo v torek, nato imamo dva dni prosta in nato spet igramo v petek. To pa ne morem trditi za Avstralijo in Kazahstan. Seveda, to bo treba pokazati na igrišču."

Vsaka tekma se začne z 0:0

Zaključni turnir ne bo nekaj novega samo za naše igralke, ampak tudi za Andreja Kraševca, ki slovensko reprezentanco vodi že od leta 2014. "Sem človek, ki se hitro prilagodi. Prav tako pa boljših igralk na papirju ali na igrišču ne priznavam. Začenjamo z 0:0 in nekaj najlepšega je, če premagaš favorita ali boljšo ekipo na lestvici. Vse bomo dali od sebe in mislim, da se nam bo izšlo."

