Bolezen je mimo

Kaja Juvan, slovenska teniška igralka, bo eno močnejših orožij v Sevilli, kjer bo od 7. do 12. novembra potekal zaključni turnir BJK. Tam se bo med seboj pomerilo 12 najboljših ekip na svetu. Slovenke bodo v skupinskem delu v skupini B igrale proti reprezentancama Avstralije in Kazahstana, najboljša ekipa iz skupine se uvrsti v polfinale.

Kaja Juvan je v letošnji sezoni odigrala 62 dvobojev. Zbrala je 32 zmag in 30 porazov. Foto: www.alesfevzer.com

Juvanova letošnje sezona na turneji WTA ni končala najbolje, potem ko je morala na zadnjih dveh turnirjih obakrat predati dvoboj. Poskusila je stisniti vse iz sebe, a je pozneje spoznala, da je najbolje, da spusti tudi turnir, ki ga je imela še v načrtu.

"Bila sem preveč utrujena, da bi imela takšno raven igre, da bi lahko tako bila tekmovalna, kot si želim. To je bilo dobrih deset dni nazaj, od takrat naprej veliko poudarka dajem temu, da se regeneriram in da se telo odpočije. Najbolj pomembno se mi zdi, da se lahko borim in imam dovolj energije, kar je v tem trenutku super. Sama bolezen je minila," je uvodoma povedala 22-letna Ljubljančanka.

Zgodnji termini ji ne predstavljajo težav

Slovenke bodo oba dvoboja v skupinskem delu igrale ob deseti uri zjutraj, kar je nekoliko nenavaden termin. Kaja v tem ne vidi nobenih težav. "Če vnaprej veš, kdaj so tekme, se lahko malo bolje pripraviš, kot če to zveš dan prej. Verjetno bo zaradi tega malo bolj zgodnje vstajanje, ampak poskušala bom, da bo moj ritem pravi in tekmovalen."

Kaja Juvan je v trenutno sestavi slovenske ekipe najbolj izkušena igralka, potem ko je odigrala največ dvobojev. Foto: www.alesfevzer.com

Ne bodo se vnaprej predajali

Dvoboji se bodo igrali na trdi podlagi, ki je za vse naše igralke neznanka, saj so igrišča postavili samo za ta turnir. V ekipi so prepričani, da bodo imeli dovolj časa, da se bodo prilagodili razmeram. Ob tem se Kaja zaveda, da bo to zelo močno tekmovanje, saj se tam po navadi zberejo vse najboljše igralke.

Načeloma vem, katere igralka so prijavljene za Kazahstan, prav tako tudi za Avstralijo. Po drugi strani pa tudi vsi vemo, kako je, če nekaj piše na papirju. Na primer Avstralija je bila lani finalistka, a po igralkah na papirju ne bi mogli oceniti, da se bo to zgodilo. Tja ne odhajamo, da bi se vnaprej predali, zagotovo pa se zavedam, da so ekipe precej močne. Vem, da bom tako kot vsak BJK pokal tudi zdaj morala pokazati visoko raven igre." V ekipi imajo pravo vzdušje. Foto: www.alesfevzer.com

Res so povezani

Juvanova je navajena največjih turnirjev, ko je že igrala na turnirjih za grand slam. A pri BJK je po besedah naše sogovornice občutek drugačen, ker so tekmovalke kot ekipa bolj povezane.

"Vseeno je to turnir, ko na koncu ne gre za samo lestvico in točke. Po drugi strani pa je toliko bolj posebno, ker igraš za svojo državo. To je drug občutek in drug pritisk. Jaz mislim, da je zelo odvisno, kako se ujameš z ekipo. Tudi pri ostalih ekipah se vidi, katere ekipe imajo dobro vzdušje in katere ekipe se dvignejo na podlagi dobrega vzdušja. Punce so verjetno navajene igrati bolj posamezno in se v tem tednu ne povežejo toliko. Mislim, da smo mi ena izmed teh ekip, ki smo malo manjši, ampak vseeno zelo povezani," pove trenutno 102. igralka sveta.

Kaja Juvan, ko je igrala proti dobri prijateljici Igi Swiatek. Foto: Guliverimage

Slovenija bo prvič po letu 2003, torej po 20 letih, igrala na tako pomembnem ekipnem tekmovanju. Kaja Juvan je v trenutni sestavi najbolj izkušena igralka, potem ko je odigrala največ dvobojev za slovensko reprezentanco. Ali bo zanjo pritisk na zaključnem turnirju kaj drugačen?

"V resnici ne. V zadnjih dvobojih je bil zelo podoben položaj. Nismo sodile med favoritke, še posebej ne proti Kitajski, in sem šla s podobnim mišljenjem v tekmovanje. Edina stvar, ki si jo želim in na tem tudi delamo, da pokažem najvišjo raven svoje igre. Zaradi vseh okoliščin ni ravno tako idealno, kot sem si želela, ali pa tako kot lani pred Velenjem, ko sem imela dovolj časa za pripravo. Vseeno sem letos v sezoni odigrala dovolj dvobojev in mislim, da sem si večkrat dokazala, da lahko igram s temi dekleti. Tja odhajam s pozitivnim upanjem."

