Poseben trenutek za slovenski tenis

Slovensko reprezentanco bodo v Španiji (od 7. do 12. novembra) predstavljale Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Veronika Erjavec, Nina Potočnik in Ela Nala Milič. Tudi tokrat bosta imeli v slovenski reprezentanci najvidnejšo vlogo Zidanškova in Juvanova. Slovenke bodo v skupinskem delu v skupini B igrale proti reprezentancama Avstralije in Kazahstana. Gre za dve izjemno močni reprezentanci, a naša dekleta so večkrat dokazala, da je favorit lahko samo na papirju, na koncu pa ima zadnjo besedo igrišče.

Slovenija bo 7. novembra ob 10. uri igrala proti reprezentanci Avstralije, v petek, 10. novembra, pa jo ob isti uri čaka še Kazahstan.

Osredotočeni so predvsem nase

Ekipa se je v ponedeljek zbrala. Čakajo jih še treningi v četrtek in petek. V soboto zjutraj potujejo v Sevillo, kjer bodo dekleta že isti dan preizkusila tamkajšnje igrišče in se čim prej poskusila prilagoditi razmeram. V nekaterih reprezentancah se dogajajo odpovedi, a v slovenski ekipi poudarjajo, da so predvsem osredotočeni nase.

Za Kajo Juvan so težave že pozabljene. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kaja Juvan je v trenutni slovenski ekipi najbolj izkušena, če gledamo število odigranih dvobojev. Za Ljubljančanko se sezona WTA ni končala najbolje, saj je morala na zadnjih dveh turnirjih dvoboj predati.

"Imela sem virusno okužbo, kar je normalno za ta čas, ko razsajajo bolezni. Zdaj se počutim v redu," je uvodoma na novinarski konferenci povedala 22-letna teniška igralka. Ob tem je poudarila, da vedno uživa na zboru.

"Že kar nekaj časa igram za reprezentanco. Zdi se mi, da je to vedno en super teden zame. Čuti se skupinski duh in skupaj uživamo. In to je tisto, kar iz mene izvabi boljše igre in boljše predstave, tako da se že res veselim vsega."

Tamara Zidanšek upa, da ne bo težav s poškodbami. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tamara upa, da bo ostalo, kot je

Določen težave ima tudi Tamara Zidanšek, in sicer z ramenom že vse od Roland Garrosa. Tudi ona je morala zaradi težav predati dvoboj. "So dobri in slabi dnevi. Zadnji teden lahko igram brez bolečin. Upam, da bo ostalo, kot je. Za nas je poskrbljeno in ni nam treba razmišljati o drugih stvareh. To je zelo poseben trenutek, še posebej v naši ekipi, ker se dobro razumemo. Imamo prijateljske odnose, kar se pozna na igrišču."

Andrej Kraševec, kapetan slovenske reprezentance. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Tja ne odhajajo z belo zastavo

Eden glavnih tvorcev izjemne slovenske teniške zgodbe je Andrej Kraševec, ki je že zadnjih osem let kapetan slovenske ekipe. Uvodoma je povedal, da ni bilo vedno lahko, saj so bili v drugi evroafriški skupini.

"Počasi smo se prebijali naprej. Nismo vedno napredovali, vsako leto smo obstali. Bilo je zahtevno, a v zadnjem letu in pol se nam je odprlo. Malo smo imeli tudi sreče, ki smo si jo sami zaslužili. Zadnje tri reprezentančne akcije so bile fantastične. Mislim, da je to nagrada za vsa dekleta, slovenski tenis in tudi teniško zvezo. Torej to, da lahko nastopimo med dvanajst najboljših ekip na svetu. Tja ne odhajamo z belo zastavo. Ta teden se pripravljamo in priprave uspešno potekajo. Kaja in Tamara sta pravi, potem ko sta v zadnjem obdobju imeli nekaj težav. Jaz sem optimist," je povedal dobro razpoloženi Kraševec.

Na zaključnem turnirju pokala BJK bo nastopilo dvanajst najboljših reprezentanc na svetu. V skupini A bodo nastopile Švica, Češka in ZDA, v skupini C so Španija, Kanada in Poljska, v skupini D pa Francija, Italija in Nemčija.

Naslov branijo igralke Švice, ki so lani v Glasgowu premagale Avstralijo z 2:0.

