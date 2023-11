Za Slovenijo tudi ob šestih zjutraj, če bo treba

Slovensko žensko teniško reprezentanco prihodnji teden čaka najpomembnejše tekmovanje v zadnjih 20 letih. Eno glavnih orožij bo tudi Tamara Zidanšek. Slovenska ekipa bo od 7. do 12. novembra igrala na zaključnem turnirju BJK. Tam se bo med seboj pomerilo 12 najboljših ekip na svetu. Slovenke bodo v skupinskem delu v skupini B igrale proti reprezentancama Avstralije in Kazahstana, najboljša ekipa iz skupine se bo uvrstila v polfinale.

Foto: www.alesfevzer.com

Tamara Zidanšek se že od velike zmage v Kopru proti Romunkam veseli zaključnega turnirja v Sevilli. Zaključni turnir jemlje kot nagrado in prepričana je, da gredo na turnir z dobro voljo in da bo vse, kar jim bo tam uspelo, le še dodaten plus. Sama meni, da imajo proti svojim tekmicam dobre možnosti.

"Moramo vedeti, da so bile Avstralke lani v finalu. Prav tako moramo vedeti, da je Ribakina (Jelena, igralka Kazahstana, op. p.) četrta igralka na svetu. Mislim, da vseeno nismo v poziciji favorita. Meni osebno je ta pozicija všeč. Še posebej v ekipnem duhu in ekipnem navijanju lahko to pozicijo dobro izkoristimo," je najprej povedala 25-letna slovenska športnica, ki poudarja, da je na reprezentančnih akcijah lahko bolj osredotočena na dvoboj kot takrat, ko igra sama na turnirjih serije WTA.

Drugače je, ko ji ekipa stoji ob strani

"Ko si sam, tvoja osredotočenost zelo niha. Da dve ali tri ure ohranjaš koncentracijo, je zelo težko natrenirati. V tem primeru pa ti ekipa s strani pomaga obdržati to osredotočenost in te usmerja. Veliko bolj pozoren si na vsako točko in veliko dovzetnejši si. Tudi ko si sam, si namreč želiš najbolje. Ampak ko si sam, ne uspeš priti čez a hrib, ker je fizično in mentalno tako naporno. Če pa imaš ob sebi ekipo, ki te ob vsaki točki spodbuja, pozabiš na to, da je težko, in daš od sebe tudi 150 odstotkov in ne samo 120 odstotkov."

Ne ve, koliko časa bodo trajale težave

Tamara se že kar nekaj mesecev sooča s težavami. Že od OP Francije ima bolečine v rami, tako da trenutno ni v najboljšem stanju, a bo ob tej priložnosti stisnila zobe in naredila vse, kar je v njeni moči. Narava njene poškodbe ni takšna, da bi lahko natančno vedela, koliko časa bo trajala rehabilitacija.

"Gre za dolgotrajen proces in vem, da se ne bo hitro rešilo. Gleda na to, da na tem delam vsak dan, je lahko že jutri stoodstotno. Ne vem, kdaj se bo to zgodilo. Treningi so bolj kontrolirana stvar in pri tekmi pride do gibov, ki jih med treningom morda ne narediš. Zadnji teden sem igrala brez bolečin in upam, da tako ostane."

Z zgodnjimi termini nima nobenih težav. Foto: www.alesfevzer.com

Zgodnji termini ji ustrezajo

Slovenske igralke bodo imele tri dni časa, da se bodo lahko privadile na podlago na prizorišču. Tamara v tej fazi kariere nima več težav s prilagajanjem na podlago. Sama priznava, da bi raje igrala na peščeni podlagi. Nekoliko nenavaden bo termin tekem, saj se bosta oba boja začela ob deseti uri dopoldne. Zidanškova z zgodnjimi termini nima nobenih težav.

"Rada imam zgodnje termine. Rada igram prvo ali drugo tekmo, tako da nimam težav. Če mi boste rekli, da je treba igrati ob šestih zjutraj, bom igrala ob šestih zjutraj, če bo treba igrati ob šestih popoldne, bom igrala takrat."

Tamara Zidanšek se je leta 2021 na OP Francije prebila do polfinala. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Na turnirjih za grand slam je kaos, medtem ko je tukaj drugače

Konjičanka, ki že nekaj časa živi na Primorskem, je navajena velikih in pomembnih dvobojev. Spomnimo, da se je leta 2021 prebila do polfinala turnirja za grand slam – OP Francije. Sama pravi, da so turnirji za grand slam povsem nekaj drugega kot Billie Jean King pokal.

"Ko prideš na turnir za grand slam, je kaos. V resnici sem potrebovala zelo dolgo časa, da sem se navadila tega pritiska. Zdi se, da se ti bo življenje spremenilo v eni tekmi. To ni res, ampak imaš takšen občutek. Tukaj je drugače. Kot sem že povedala, je tukaj ekipno vzdušje in pozabiš na vse te dvome, ki pridejo, ko si sam na turnirju za grand slam. Tukaj se toliko dogaja in toliko te spodbujajo od zunaj, da ti kaj takšnega ne pride na misel. Ko si sam, igraš za svoje življenje in sam sebi služiš svoj denar. Tukaj sta drugačna psiha in drugačna mentaliteta. Oboje je fino, ampak oboje ima svoje prednosti in slabosti. V tem primeru so izkušnje, ki jih dobimo na turnirjih za grand slam, zelo dobrodošle. Igrati za reprezentanco na tako velikem tekmovanju je vseeno neka odgovornost in vedno želiš narediti najbolje."

Časa za regeneracijo bo dovolj. Foto: www.alesfevzer.com

Razpored jim gre na roko

Slovenska reprezentanca bo prvo tekmo proti Avstraliji igrala v torek, 7. novembra, nato pa še v petek, 10. novembra, proti Kazahstanu, kar pomeni, da bodo imele naše igralke dva prosta dneva med prvim in drugim dvobojem.

"Mislim, da imamo zelo dober urnik. Zdi se mi super, da imamo vmes dva prosta dneva. Pri tem tekmovanju je veliko čustev. Spominjam se, da smo bile po zmagi v Kopru še naslednje tri dni zmedene. Tudi da imamo dva dni za regeneracijo, je zelo dobro."

Preberite še: