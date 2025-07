Danes se izteče rok za prijavo na jesenski izpitni rok splošne mature

Danes se izteče rok za prijavo kandidatov na jesenski izpitni rok splošne mature. Pisne izpite bodo opravljali med 22. in 30. avgustom, do vključno 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Z uspehom pri splošni maturi bodo kandidate seznanili 16. septembra, s pomočjo svoje šifre si jih bodo lahko od 7. ure ogledali tudi na spletu.

Jesenskega roka splošne mature se lahko udeležijo tisti, ki se spomladanskega niso mogli, ker so morali opravljati popravne izpite in torej niso imeli pravočasno zaključenih ocen zadnjega letnika srednje šole. Prijave morajo že zdaj oddati tudi tisti, ki bodo popravne izpite za četrti letnik opravljali v jesenskem roku.

Prav tako je jesenski rok mature namenjen morebitnemu izboljševanju in popravljanju ocen maturitetnih izpitov s spomladanskega roka.

Rezultati spomladanskega roka letošnje mature, ki so jih predstavili v ponedeljek, kažejo, da je uspeh letošnje generacije na maturi primerljiv s tistim iz preteklih let.

Splošno maturo v spomladanskem roku uspešno opravilo skoraj šest tisoč dijakov

Splošno maturo je v spomladanskem roku na 80 šolah uspešno opravilo 5.982 dijakov četrtih letnikov oz. 91,8 odstotka (lani 92 odstotkov). Poklicno maturo je na 142 šolah uspešno opravilo 7.671 kandidatov oz. 88,9 odstotka (lani 90,2 odstotka).

Mednarodno maturo je opravljalo 86 dijakov iz Slovenije in 44 tujcev. Med njimi je 39 zlatih maturantov, trije pa so dosegli vseh 45 točk.

Prvi prijavni rok za vpis za študijsko leto 2025/2026 za javne visokošolske zavode in koncesionirane študijske programe za slovenske državljane in državljane EU je potekal od 18. februarja do 18. marca. Na 18.800 vpisnih mest je prišlo 16.254 prijav, drugi prijavni rok bo od 20. do 27. avgusta. Podatki o prostih mestih za drugi prijavni rok bodo 19. avgusta objavljeni na spletnem portalu eVŠ in na spletnih straneh visokošolskih prijavno-informacijskih služb.