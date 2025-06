STA v razpis za odgovornega urednika za prihodnja štiri leta

Kandidatke oziroma kandidati morajo imeti med drugim univerzitetno izobrazbo, vsaj deset let delovnih izkušenj, od tega vsaj pet let kot novinar ali urednik. Izkazovati morajo tudi poznavanje področja medijev in dejavnosti tiskovnih agencij ter imeti organizacijske sposobnosti in sposobnosti vodenja in motiviranja.

Po zakonu o Slovenski tiskovni agenciji odgovornega urednika imenuje in razrešuje direktor oziroma direktorica po pridobitvi predhodnega mnenja uredništva. Tako se bo morala direktorica Mojca Prelesnik pred imenovanjem odgovornega urednika posvetovati o kandidatih s člani uredništva. Če za kandidata ne pridobi pozitivnega mnenja večine članov uredništva, predlaga imenovanje takega kandidata nadzornemu svetu. V tem primeru ima uredništvo pravico predlagati nadzornemu svetu svojega kandidata, pri čemer mora biti to eden od kandidatov, prijavljenih na javni razpis, še piše v zakonu.

Reharja je ob imenovanju pred štirimi leti na izrekanju ob 80,7-odstotni udeležbi podprlo kar 98,5 odstotka članov uredništva, proti se je izrekel zgolj en član. Tako je decembra 2021 nasledil Barbaro Štrukelj, ki je pred tem vodila uredništvo 12 let in se na zadnji razpis ni prijavila, pač pa tudi sama podprla Reharja.

Reharjev mandat je bil zaznamovan s postavljanjem uredništva na noge po bitki za obSTAnek STA, saj je prejšnja vlada Janeza Janše za skoraj leto dni ustavila financiranje agencije, kar se je odrazilo tudi v odhodih več novinarjev. STA je v tem času razvila tudi videoservis, še vedno pa čaka na novi zakon o STA, ki bi nadomestil zdajšnjega zastarelega in zagotovil dodatne varovalke pred morebitnimi novimi poskusi političnih pritiskov na neodvisno agencijo.