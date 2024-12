Računsko sodišče ugotavlja nedorečenost zakona o STA

Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo, da pristojni vladni organi in STA niso bili učinkoviti pri zagotavljanju pogojev za učinkovito opravljanje javne službe informiranja, predvsem zaradi nedorečenosti in nejasnosti zakona o STA ter podlag za primerno financiranje javne službe, ki pa jo je STA opravljala tudi, ko ji Ukom ni plačeval.

Računsko sodišče ugotavlja, da je zakon o STA javno službo informiranja opredelil zelo omejeno, v zakonu pa ni bilo enoznačno določeno, kateri javnosti, na kakšen način in v kakšni obliki naj bodo dostopne novice, da bo zagotovljeno stalno, celovito, točno in objektivno informiranje.

Kljub neplačilu delali ažurno

"Ne glede na nepreglednost financiranja javne službe informiranja pa je bilo v okviru izvajanja javne službe informiranja s povzetki novic zagotovljeno stalno (ažurno), celovito, točno in objektivno informiranje javnosti in medijev na ravni nabora vseh dnevnih dogodkov," ugotavlja računsko sodišče.

To je bilo "zagotovljeno tudi v letih 2020 in 2021, ko je vladni urad za komuniciranje (Ukom) ustavil financiranje javne službe informiranja", ob tem izpostavlja Računsko sodišče. Tedaj je namreč Ukom dvakrat, v drugem delu za več kot 300 dni, prenehal plačevati STA za izvajanje javne službe. STA je takrat z donacijami v okviru kampanje Za obSTAnek pomagala javnost.

Ni pa STA po razumevanju Računskega sodišča zagotavljala celovitih informacij na ravni posameznega dogodka, saj je zakon določil, da se javna služba izvaja s povzetki, medtem ko so bile daljše, celovitejše novice dostopne za naročnike STA, kar zakon opredeljuje kot tržno dejavnost.

Predlog novega zakona o STA, ki je šel letos čez javno razpravo, je sicer javno službo opredelil na novo in vanjo vključil tudi storitve za medijske naročnike.

Prav tako aktualni zakon o STA "ne določa natančno vsebine in načina določitve obsega (števila) storitev javne službe informiranja". "To pomeni, da z zakonom niso bili zagotovljeni osnovni pogoji za določitev preglednega izračuna primernega nadomestila za financiranje javne službe informiranja," ocenjuje računsko sodišče.

Nadomestilo, ki ga financira država iz proračunskih sredstev, po mnenju Računskega sodišča tudi predstavlja državno pomoč, zato bi morala biti metodologija za izračun nadomestila v skladu z evropskimi pravili za državne pomoči v zakonu natančno opredeljena, ministrstvo za kulturo pa bi moralo že ob podelitvi pooblastila sprožiti postopke pri ministrstvu za finance za preveritev, ali je državna pomoč združljiva s skupnim trgom in je torej dovoljena, česar ni naredilo. Prav tako ni izvedlo postopkov za priglasitev državne pomoči Evropski komisiji.

Namesto ministrstva je vprašanje skladnosti državne pomoči sicer v letu 2021 izpostavil Ukom, ki pa za tako aktivnost ni imel posebnega pooblastila, ugotavljajo revizorji.

Zastarel zakon

Evropska komisija je aprila 2021 odločila, da je pomoč združljiva z notranjim trgom. Vendar pa je odločala le o določbi interventnega covidnega zakona, s katero je DZ zaradi zaustavitve financiranja še dodatno opredelil zakonsko obvezo države, da financira javno službo STA. Ni pa se Evropska komisija izrekla do ureditve v zakonu o STA.

"Ker storitve javne službe informiranja v zakonu niso bile natančno opredeljene, jih v praksi tudi ni bilo mogoče enoznačno ločevati od storitev tržne dejavnosti. Posledično ni bilo zagotovljeno izhodišče za enotno, ponovljivo in pregledno razmejevanje stroškov, odhodkov in prihodkov na javno službo informiranja in tržno dejavnost. V predpisih niso bili ustrezno urejeni postopki nadzora nad finančnim poslovanjem STA ter postopki revidiranja finančne preglednosti (...), prav tako pa tudi ureditev sodil za razmejevanje javne službe in tržne dejavnosti v notranjih aktih STA ni bila pregledna," zakonske pomanjkljivosti popiše Računsko sodišče.

Da je zakon o STA zastarel in nedorečen, so sicer opozarjali tudi na STA. K čimprejšnjemu oblikovanju nove medijske zakonodaje so že večkrat pozvali tudi v novinarskih organizacijah.

Revizorji ugotavljajo še, da ob odsotnosti učinkovite sistemske ureditve javne službe informiranja ter njenega financiranja v pooblastitvenem aktu "tudi niso bile zagotovljene podlage za zagotavljanje primernega financiranja javne službe informiranja". Izračunavanje letnega zneska nadomestila za opravljanje javne službe informiranja je bilo tako vezano na obseg proračunskih sredstev, zagotovljenih v državnem proračunu, še ugotavljajo revizorji.

STA: Revizija Računskega sodišča ena ključnih usmeritev za pripravo novega zakona



V STA so objavo revizijskega poročila računskega sodišča označili kot eno ključnih usmeritev za pripravo novega zakona o STA in zagotovitev ustreznih pogojev za neodvisno delovanje družbe. S tem bi se končalo tudi razreševanje problematike financiranja, "ki je žalostni vrhunec dosegla v 2020 in 2021 z dvakratno prekinitvijo financiranja".



"Takratno dogajanje je ogrozilo obstoj tiskovne agencije. K njenemu preživetju pa je ključno prispevala odmevna kampanja zbiranja donacij za STA pod imenom Za obSTAnek, ki jo je izvedlo Društvo novinarjev Slovenije, podprl pa velik del novinarskih organizacij, aktivov, medijev in nenazadnje javnosti. K rešitvi problematike je tedaj aktivno pozivala EU, celotno dogajanje pa je med drugim botrovalo tudi nastanku evropskega akta o svobodi medijev (EMFA)," so spomnili na agenciji.



Zato jih veseli, da se pomena tega dogajanja ter nacionalne tiskovne agencije nasploh zaveda tudi Računsko sodišče, ki je na naslovno stran revizijskega poročila simbolno uvrstilo tudi nekatere slogane iz kampanje Za obSTAnek. "Prav tako nas veseli, da računsko sodišče priznava STA, da je zagotavljala stalno (ažurno), celovito, točno in objektivno informiranje javnosti tudi v letih 2020 in 2021, ko je Ukom ustavil financiranje javne službe," so med drugim pri STA zapisali v odzivu.

Računsko sodišče je od ministrstva za kulturo in STA zahtevalo predložitev odzivnih poročil, STA pa je za izboljšanje poslovanja podalo priporočilo, naj preveri aktualnost in ustreznost veljavne vsebinske zasnove STA ter jo po potrebi prilagodi, da bo vsebinsko ustrezna podlaga za pripravo letnih poslovnih načrtov.