Računsko sodišče je v reviziji poslovanja Okrožnega sodišča v Mariboru v letu 2023 ugotovilo nepravilnosti in sodišču izreklo mnenje s pridržkom. Med drugim je ugotovilo nekatera neskladja s predpisi pri plačah, izplačilih in javnih naročilih. Od okrožnega sodišča ni zahtevalo odzivnega poročila, mu je pa dalo priporočilo za izboljšanje poslovanja.

Okrožno sodišče v Mariboru je javnemu uslužbencu nepravilno določilo plačo, zaradi česar mu je v letu 2023 izplačalo za 3.700 evrov previsoko bruto plačo. Devetim javnim uslužbencem je nepravilno izdalo sklepe o delu plače za plačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, v več primerih pa je neupravičeno izplačalo dodatek za stalno pripravljenost, je med drugim ugotovilo računsko sodišče.

Okrožno sodišče v Mariboru je trem javnim uslužbenkam za iste naloge poleg povečanega obsega dela plačalo tudi 462 evrov za nadurno delo, štirim javnim uslužbenkam pa je izplačalo prenizek dodatek za delovno dobo v skupnem znesku 213 evrov.

Za stacionarno telefonijo 57.220 evrov

Mariborsko sodišče tudi ni upoštevalo vseh aktivnosti, ki so jih sodniki opravili med pripravljenostjo v dežurni službi, petim zaposlenim ni povrnilo stroškov prevoza na delo in z dela za dodatne prihode na delo, petim zaposlenim pa ni obračunalo in izplačalo dodatnih regresov za prehrano.

Računsko sodišče je Okrožno sodišče v Mariboru med drugim opozorilo tudi, da za storitve stacionarne telefonije v znesku 57.220 evrov ni izvedlo postopka oddaje javnega naročila ter da je v pogodbi za storitve vzdrževanja programske opreme navedlo neustrezen indeks cen in preseglo dopustno povišanje indeksa cen.

Niso objavili pogodbe

Računsko sodišče je ugotovilo še, da mariborsko okrožno sodišče na portalu javnih naročil ni objavilo pogodbe, v dveh primerih na portalu javnih naročil ni objavilo podatkov o javnem naročilu, neizbranih ponudnikov pa po oddaji naročila ni pisno obvestilo o izboru.

Računsko sodišče je v reviziji opozorilo tudi na dileme glede opredelitve oblike dela pri izvedbi nujnih procesnih dejanj zunaj poslovnega časa sodišča za sodno osebje in plačila za to delo.