Prefekt departmaja Pas-de-Calais je Le Pen aprila po njeni obsodbi zaradi zlorabe evropskih sredstev odvzel mandat svetnice, na kar se je političarka pritožila na upravno sodišče.

Sodišče jo je namreč konec marca obsodilo na štiri leta zaporne kazni, od tega dve leti pogojne, sto tisoč evrov globe in pet let prepovedi kandidiranja za politične funkcije. Ker se je Le Pen na obsodbo pritožila, zaporna kazen in globa še nista izvršljivi, prepoved kandidature pa je začela veljati nemudoma.

Kot so danes sporočili iz upravnega sodišča, je odvzem njenega mandata skladen z uveljavitvijo sodbe in ne gre za pravno napako, poročajo tuje tiskovne agencije.

Fiktivno so zaposlovali asistente evropskih poslancev

Nekdanja kandidatka za predsednico je bila konec marca na sodišču v Parizu skupaj z osmimi nekdanjimi poslanci v Evropskem parlamentu spoznana za krivo zlorabe evropskih sredstev zaradi fiktivnega zaposlovanja asistentov evropskih poslancev skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN).

Ker izrečena kazen vključuje tudi petletno prepoved kandidiranja za politične funkcije, je pariško pritožbeno sodišče napovedalo, da bo o njeni pritožbi odločilo najpozneje poleti 2026. V primeru ugodne sodbe bi to poslanki in nekdanji vodji RN omogočilo kandidaturo na predsedniških volitvah leta 2027.