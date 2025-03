Marine Le Pen spoznali za krivo zlorabe evropskih sredstev

Francosko političarko Marine Le Pen so danes spoznali za krivo zlorabe evropskih sredstev. Sodišče ji kazni še ni izreklo, tožilstvo pa je poleg finančne in zaporne kazni zanjo zahtevalo tudi prepoved kandidiranja za politične funkcije. Kazen bi lahko pomenila, da Le Pen leta 2027 ne bi mogla kandidirati za predsednico države.

Le Pen so danes na sodišču v Parizu skupaj z osmimi nekdanjimi poslanci v Evropskem parlamentu spoznali za krivo zlorabe evropskih sredstev zaradi fiktivnega zaposlovanja asistentov evropskih poslancev skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN).

Njihove kazni bodo podrobno opisane posamično, vendar za zdaj še niso znane. Branje sodbe še poteka, poročajo francoski mediji.

Tožilstvo je pred sojenjem za Le Pen zahtevalo kazen v višini 300 tisoč evrov, zaporno kazen in petletno prepoved kandidiranja za politične funkcije.

Nekdanji vodji stranke RN bi lahko izrekli tudi prepoved kandidiranja na volitvah, vendar še ni jasno, ali bi začela veljati takoj in kakšno bo trajanje morebitne prepovedi. Tako še ni znano, ali bo kazen Le Pen onemogočila, da bi se leta 2027 potegovala za predsedniški položaj.

Na zatožni klopi 24 oseb

Na zatožni klopi je bilo skupno 24 oseb, med njimi devet nekdanjih evropskih poslancev in 12 asistentov. Zadnje so spoznali za krive okoriščanja z ukradenimi sredstvi. Sodišče je ocenilo, da so povzročili skupno škodo v višini 2,9 milijona evrov, ker je Evropski parlament plačeval ljudi, ki so dejansko delali za RN.

Nacionalni zbor je po lanskih parlamentarnih volitvah postal največja stranka v francoskem parlamentu, nekdanja vodja stranke Le Pen pa bi lahko leta 2027 v svojem četrtem poskusu končno zasedla predsedniški položaj. Javnomnenjske ankete ji trenutno napovedujejo, da bi se brez težav uvrstila v drugi krog.

Če ji bo sodišče onemogočilo kandidaturo, bi se lahko za predsedniški položaj potegoval evropski poslanec in trenutni vodja RN, 29-letni Jordan Bardella.

Številni francoski politični komentatorji – ne le tisti, ki podpirajo Le Pen ali Nacionalni zbor – so pred sojenjem po navedbah francoske tiskovne agencije AFP opozarjali na resne posledice za demokracijo, če se bo sodstvo vmešalo v proces izbire voditelja države.