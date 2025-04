Vodja francoske skrajno desne stranke Nacionalni zbor (RN) Jordan Bardella in nekdanja vodja RN Marine Le Pen sta v več javnih izjavah izrazila kljubovalnost in napovedala boj za zmago na predsedniških volitvah leta 2027, potem ko je sodišče v ponedeljek obsodilo Le Pen in ji zaradi zlorabe evropskih sredstev prepovedalo kandidaturo. "Francozom sporočam, naj ne izgubijo upanja. /.../ Na koncu bomo zmagali. Smo ranjeni, toda še zdaleč nismo mrtvi," je dejal Bardella.

"Najmanj, kar ji dolgujem, je nadaljevanje boja do konca," je danes po navedbah francoske tiskovne agencije AFP dejal Bardella, potem ko je bila Le Pen v ponedeljek zaradi zlorabe evropskih sredstev obsojena na štiri leta zaporne kazni, sto tisoč evrov globe in pet let prepovedi kandidiranja za politične funkcije.

"Sodili so ji brutalno in nasilno, pripravljeni so storiti vse, da nam preprečijo prihod na oblast," je vodja stranke RN še povedal za radio Europe 1.

Po obsodbi Le Pen, ki ji preprečuje kandidaturo na volitvah leta 2027, so se hitro začela pojavljati ugibanja, da bi jo lahko kot predsedniški kandidat Nacionalnega zbora zamenjal prav njen varovanec Bardella. Ta velja za zelo spretnega govorca, tako v javnih nastopih kot na družbenih omrežjih.

Vendar 29-letni evropski poslanec ni hotel govoriti o morebitni kandidaturi in je ob tem opozoril, da se bo Le Pen še pritožila na odločitev sodišča. "Borili se bomo proti tej krivici in izkoristili vse mogoče poti, da jo spreobrnemo. Do takrat se ne želim postaviti v ta scenarij," je dejal.

"Smo ranjeni, toda še zdaleč nismo mrtvi"

Le Pen, ki je v ponedeljek zvečer skupaj z Bardellajem nagovorila poslance svoje stranke, prav tako ni želela govoriti o njegovi morebitni kandidaturi.

Ob tem je kritizirala odločitev sodišča in obtožila "sistem", da je proti njej uporabil "jedrsko bombo", da bi ji preprečil zmago na volitvah.

Bardella je sodnikom prav tako namenil ostre kritike in ob tem presodil, da bo dogajanje v zvezi z Le Pen spodbudilo še več ljudi h glasovanju za Nacionalni zbor.

"Francozom sporočam, naj ne izgubijo upanja. /.../ Na koncu bomo zmagali. Smo ranjeni, toda še zdaleč nismo mrtvi," je še dejal vodja skrajno desne stranke.

Spletna anketa, ki jo je v ponedeljek po objavi sodbe izvedla družba Odoxa, delno potrjuje njegovo izjavo. Okrog 60 odstotkov vprašanih je namreč menilo, da obsodba Le Pen ne bo škodovala javni podobi stranke RN ali njenim prizadevanjem za prevzem oblasti. Ob tem sicer večina ni presenečena nad odločitvijo sodišča, številni pa so menili tudi, da ta dokazuje dobro delovanje francoske demokracije.