Francoska politična kriza se po tem, ko so poslanci izglasovali nezaupnico vladi premierja Michaela Barnierja zaostruje in prinaša nemir. Barnier naj bi odstopno izjavo podal danes v Elizejski palači, le tri mesece po imenovanju. Predsednik Emmanuel Macron bo zvečer nagovoril narod. Svojega odstopa, kljub pozivom nekaterih, ne namerava ponuditi, bo pa imel precej dela z iskanjem novega premierja.

Barnier se je danes dopoldan mudil v Elizejski palači pri predsedniku Macronu in naj bi mu že predal odstopno izjavo, kot v primeru izglasovane nezaupnice od predsednika vlade zahteva francoska ustava.

Barnier odstop ponuja potem, ko je skozi parlament na silo spravil vladni predlog o proračunu, posledično pa ujezil opozicijo, ki je nato vložila dva predloga o nezaupnici. Marine Le Pen, vodja RN, je dejala, da je proračun "strupen za Francoze".

Namestnik Manuel Bompard iz stranke La France Insoumise je predsednika Emmanuela Macrona pozval k odstopu in dejal, da je to "edina rešitev za ponovno vzpostavitev stabilnosti v državi". Kljub pozivom Macron ostaja trdno pri svojem polnem mandatu do leta 2027. Če bi predsednik vendarle odstopil, bi sledil razpis predčasnih predsedniških volitev. Novih parlamentarnih volitev pa pred poletjem prihodnje leto v skladu s francosko ustavo ni mogoče razpisati, saj so te letos že bile, v roku enega leta pa lahko potekajo le enkrat.

Kdo bi bil lahko novi premier ali premierka?

Predsednica parlamenta Yael Braun-Pivet je v tej luči danes pozvala Macrona, naj čim prej imenuje novega predsednika vlade, poroča francoski časnik Le Figaro. Vendar pa bo težko našel kandidata, ki bi ga potrdil razdeljeni parlament.

Skrajno desni Nacionalni zbor je namreč že napovedal, da bo nasprotoval vsaki novi vladi, ki ne bo upoštevala njihovih zahtev glede proračuna.

"Emmanuel Macron bi moral zaradi nujnosti razmer zelo hitro imenovati predsednika vlade. Toda naše zahteve se niso spremenile in ostajajo enake," je danes za televizijo RTL povedal poslanec Nacionalnega zbora Jean-Philippe Tanguy.

Še ostrejši so na levici, kjer napovedujejo nezaupnico vsaki vladi, ki je ne bo vodil kandidat iz vrst Nove ljudske fronte. Stranke levega zavezništva so namreč na julijskih predčasnih volitvah skupno prejele največ glasov in vztrajajo, da bi morala možnost za oblikovanje vlade pripasti njim.

Macron bo tako iskal novega kandidata za premierja oziroma premierko. Po navedbah agencije Reuters bi ga lahko imenoval že do konca tedna. Kot možni kandidati za novega premierja so se doslej med drugim omenjali predsednik sredinskega Demokratičnega gibanja Francois Bayrou, ki ga je Macron danes povabil na kosilo v Elizejsko palačo, nekdanji obrambni minister Sebastien Lecornu, nekdanji premier iz vrst socialistov Bernard Cazeneuve in dolgoletni župan mesta Troyes Francois Baroin.

Kot morebitna zamenjava se je ponudila tudi nekdanja predsedniška kandidatka Segolene Royal, a ta poudarja potrebo po levičarski zastopanosti in ženskem vodstvu. Njena predsedniška kandidatura je bila neuspešna, ima pa ministrske izkušnje na področju okolja in energije ter poudarja nenehen politični boj.

Segolene Royal Foto: Guliverimage

Iskanje imena, ki ne bi bilo zavrnjeno, bo verjetno trajalo precej časa, zato bodo Barnierja gotovo prosili, da v vmesnem času začasno ostane na položaju.

Trenutno stanje v Franciji sicer predstavlja izziv za evropsko denarno politiko in gospodarsko stabilnost.