Poslanci spodnjega doma francoskega parlamenta so danes izglasovali nezaupnico vladi premierja Michela Barnierja, ki jo je vložilo zavezništvo levih strank Nova ljudska fronta, potem ko je Barnier v ponedeljek izsilil sprejem zakona o proračunu. Barnierjeva vlada je tako padla kot prva po letu 1962, ki jo je odneslo glasovanje o nezaupnici.

Barnier je v ponedeljek uporabil poseben člen ustave, ki vladi omogoča sprejem določenega zakona brez glasovanja v parlamentu. S tem je skozi parlament na silo spravil vladni predlog o proračunu, posledično pa ujezil opozicijo, ki je nato vložila dva predloga o nezaupnici.

Prva padla vlada po letu 1962, ki jo je odnesla nezaupnica

Enega je vložilo levo zavezništvo Nova ljudska fronta (NFP), drugega pa skrajno desni Nacionalni zbor (RN). Tako levica kot skrajna desnica namreč nasprotujeta predlogu vlade o proračunu. Za sprejetje predloga o nezaupnici je glasovalo 331 od skupno 577 poslancev, potrebovali pa so najmanj 289 glasov.

Barnierjeva desnosredinska manjšinska vlada je tako padla kot prva po letu 1962, ki jo je odneslo glasovanje o nezaupnici. Nekdanji pogajalec EU za brexit bo zdaj s svojo ministrsko ekipo opravljal tekoče posle do imenovanja nove vlade.

Več ministrov Barnierjeve vlade in predsednikovih zaveznikov je v zadnjih dneh in tudi danes očitalo opoziciji, da je "izbrala kaos namesto odgovornosti". Foto: Reuters

"Francija mora varčevati"

Barnier je francosko javnost in poslance prav tako večkrat opomnil, da je drugo največje gospodarstvo v območju evra močno zadolženo in da mora varčevati. V današnji razpravi v parlamentu je dejal, da "realno stanje javnih financ z nezaupnico ne bo čudežno izginilo". Opozoril je tudi na zaskrbljujoče socialne in gospodarske razmere v državi, ki se bodo po njegovem s padcem vlade le še poslabšale.

Franciji se tako zdaj znova obeta politični kaos, ki državo pretresa že od julijske odločitve predsednika Macrona, da razpiše predčasne volitve, na katerih nobena od strank ni osvojila absolutne večine. Macron je nato septembra imenoval Barnierja za predsednika vlade, kar je bil njegov zadnji poskus iskanja izhoda iz politične krize, ki jo je sprožil sam po porazu na evropskih volitvah, da bi ustavil zagon skrajne desnice.

Koga bo izbral Macron?

Macron, ki sicer prav danes končuje obisk v Savdski Arabiji, bo zdaj najverjetneje iskal novega kandidata za premierja, po navedbah agencije Reuters bi ga lahko imenoval že do konca tedna. Vendar pa bo težko našel kandidata, ki bi ga potrdil razdeljeni parlament. Kot možni kandidati se sicer omenjajo nekdanji obrambni minister Sebastien Lecornu, nekdanji premier Bernard Cazeneuve, nekdanji notranji minister Gerald Darmanin in nekdanji evropski komisar Thierry Breton.

Spričo politične krize v Franciji so medtem nekateri že pred glasovanjem o nezaupnici vladi pozvali Macrona k odstopu, kar pa ta odločno zavrača. Če bi predsednik vendarle odstopil, bi sledil razpis predčasnih predsedniških volitev. Novih parlamentarnih volitev pa pred poletjem prihodnje leto v skladu s francosko ustavo ni mogoče razpisati, saj so te letos že bile, v roku enega leta pa lahko potekajo le enkrat.