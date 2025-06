Policija Republike Srbske je zaradi suma korupcije pridržala župana Teslića in vodjo Srbske demokratske stranke (SDS) Milana Miličevića ter še dve osebi. V glavni opozicijski stranki v tej entiteti BiH so aretacije označili za politično motivirane, hišne preiskave policije pa za zastraševanje, poročajo mediji v BiH. Ostri so tudi v drugi največji opozicijski stranki, Stranki demokratičnega napredka, kjer so po aretaciji ocenili, da se "konec vsakega režima začne takrat, ko ta verjame, da bo večno vladal s silo".

Šopi konvertibilnih mark

Policija sumi, da so pridržani trgovali z vplivom in sprejemali podkupnine. Policisti so med preiskavo v šestih mesecih zasegli približno 90 tisoč konvertibilnih mark (45 tisoč evrov), pridobljenih iz koruptivnih dejavnosti osumljencev, je sporočilo ministrstvo za notranje zadeve. V hišnih preiskavah iščejo dodatnih 250 tisoč konvertibilnih mark (125 tisoč evrov), prav tako pridobljenih iz koruptivnih dejanj.

Navsezgodaj so ga obiskali na domu

Predsednik mestnega odbora SDS v Tesliću Milan Kasapović je po poročanju banjaluške televizije ATV sporočil, da policija od jutra izvaja preiskave v pisarni župana Teslića Milana Miličevića in na njegovem domu. Obenem preiskujejo še prostore dveh mestnih svetnikov iz SDS.

Policija Republike Srbske je zaradi suma korupcije pridržala župana Teslića in vodjo Srbske demokratske stranke (SDS) Milana Miličevića. V njegovi stranki pravijo, da gre za politično motivirano aretacijo, hišne preiskave policije pa da so zastraševanje. Foto: Pixsell/Dejan Rakita

V mestnem odboru stranke SDS so v izjavi za javnost, ki jo povzema bosansko-hercegovska javna radiotelevizija BHRT, ostro obsodili "politično motivirano zlorabo" ministrstva entitete in uprave kriminalistične policije. Ta dva organa po njihovih besedah kot svoje orožje odkrito uporablja režim vladajoče stranke v entiteti, Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD), ki jo vodi predsednik Republike Srbske Milorad Dodik, "za obračunavanje z drugače mislečimi in rušenje demokratično izvoljene oblasti v Tesliću".

Obenem so navedli, da gre za "očiten poskus političnega zastraševanja, ustvarjanja kaosa ter nasilje nad svobodno izraženo voljo državljanov". SDS ima v narodni skupščini Republike Srbske 11 od 83 poslancev.

Konec Dodikovega režima

Aretacija Milana Miličevića ni pravna, temveč politična akcija in zloraba zakona, prava in institucij, pa je ocenil predsednik Stranke demokratičnega napredka Draško Stanivuković, vodja druge največje opozicijske stranke, ki ima v parlamentu entitete osem poslancev. Konec vsakega režima se začne takrat, ko ta verjame, da bo večno vladal s silo, je po poročanju portala televizije Al Jazeere Balkans dejal Stanivuković.

"Vsak režim, ki se boji resnice in odgovornosti, se zateka k istim metodam: pritisku, zastraševanju, zmontiranim obtožnicam," je bil oster Draško Stanivuković, vodja druge največje opozicijske stanke, ki ima v parlamentu enitete osem od 83 poslancev. Foto: Guliverimage

Zastraševanje in montirani procesi

"Vsak režim, ki se boji resnice in odgovornosti, se zateka k istim metodam: pritisku, zastraševanju, zmontiranim obtožnicam. Obroč okoli njih se zateguje, oni pa ga poskušajo prenesti na opozicijo. Začelo se je s prevzemom medijev, nato z rušenjem nevladnih organizacij, s pritiski na financiranje političnih strank in z vsakodnevnimi hajkami. Zdaj prihaja najtemnejša faza – faza aretacij. Seznam bodo širili, saj je to logika vsakega režima, ki izgublja nadzor. A naj vedo nekaj: nismo naivni in nismo nepripravljeni. Vemo, kako se boriti proti zlorabi institucij in proti tistim, ki jih uporabljajo za interese ene stranke, ne pa naroda," je dejal Stanivuković.