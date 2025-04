Interpol ne bo izdal mednarodne tiralice za Dodikom

Interpol je znova zavrnil zahtevo sodišča Bosne in Hercegovine za izdajo mednarodne tiralice za predsednikom Republike Srbske Miloradom Dodikom, je danes sporočilo sodišče. Prošnjo za razpis tiralice za Dodikom so poslali konec marca, prvič jo je Interpol zavrnil že v sredini meseca, a je sodišče v Sarajevu zaprosilo za revizijo.

Sodišče BiH je sporočilo, da Interpol ni sprejel prošnje za revizijo svoje odločitve o izdaji naloga za prijetje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dodik je danes izrazil zadovoljstvo z odločitvijo Interpola, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Interpol je prošnjo v sredini meseca domnevno zavrnil na podlagi tretje točke svojega statuta, ki prepoveduje politični pregon. Odločitev naj bi takrat sprejel na podlagi pritožb Srbije in Madžarske.

Sodišče je izdalo nalog za aretacijo

Dodik je bil konec februarja obsojen na leto dni zapora in šest let prepovedi političnega delovanja zaradi nespoštovanja odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Oblasti v Republiki Srbski so nato sprejele več ustavno spornih zakonov, tožilstvo BiH pa je uvedlo preiskavo proti Dodiku, predsedniku narodne skupščine Republike Srbske Nenadu Stevandiću in predsedniku vlade entitete Radovanu Viškoviću zaradi suma napada na ustavni red.

Ker se niso odzvali vabilu na zaslišanje, je sodišče BiH za vse tri izdalo nalog za aretacijo.