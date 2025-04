V Sarajevu so poskusili aretirati Milorada Dodika #video

Milorad Dodik je po navedbah medijev v BiH danes prišel na sestanek v Vzhodno Sarajevo, natančneje v vladne prostore Republike Srbske, kjer naj bi se srečal z več župani. Tja so za njim prišli tudi agenti SIPA, policijske agencije za preiskave in zaščito.

Neuspešna akcija v Sarajevu:

#BREAKING #Bosnia #Serbia JUST IN: Video footage shows a heavy special police presence outside the administrative building of the Republic of Srpska in East Sarajevo, following SIPA's attempt to arrest President Milorad Dodik. https://t.co/hTd0qg74Di pic.twitter.com/nSul5mBbv2