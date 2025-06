Temu se tudi ta vikend ne bomo mogli izogniti

Maraton Franja

Zaradi kolesarskega maratona bodo do nedelje, 15. junija, kratkotrajne mobilne popolne zapore, zato lahko vozniki pričakujejo zastoje na teh relacijah:

V soboto:

- Barjanka, 14. 6. (8.00, 77 kilometrov), občine tras: Mestna občina Ljubljana, Brezovica, Log - Dragomer, Vrhnika, Borovnica, Ig, Škofljica.

- Ljubljanski zmajev MTB, 14. 6. (7.00–9.00, 97 kilometrov), občine tras: Mestna občina Ljubljana, Občina Škofljica, Grosuplje, Ivančna Gorica, Šmartno pri Litiji, Litija.

- Vzajemkov otroški kolesarski izziv, 14. 6. (16.30, en kilometer): krožna BTC City - LJ.

- Medex družinsko, 14. 6. (16.00, 25 kilometrov): BTC CITY – Šentjakob – Dragomelj – Pšata – Bišče – Selo pri Ihanu – Domžale (okrepčevalnica in postanek 15 minut) – Dragomelj – Šentjakob – BTC CITY.



V nedeljo:

- Triglav mali maraton, 15. 6. (10.30–15.30): Ljubljana – Dobrova – Horjul – Vrzdenec – Lučine – Gorenja vas – Škofja Loka – Vodice – Gameljne – Ljubljana.

- Veliki Maraton, 15. 6. (9.00–16.00, premikajoča zapora): Ljubljana – Vrhnika – Logatec – Godovič – Idrija – Cerkno – Kladje – Sovodenj – Škofja Loka – Vodice – Gameljne – Ljubljana.

Zapora štajerske avtoceste

Od sobote, 14. 6., od 22. ure, do nedelje, 15. 6., do predvidoma 12. ure, bo zaradi del zaprta štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru.

Zaprta bosta tudi uvoza Trojane proti Mariboru in Ljubljani ter izvoz proti Mariboru. Obvoz bo po regionalni cesti.

Na štajerski avtocesti v delovni zapori med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje je proti Mariboru odprt en prometni pas, proti Ljubljani pa dva.

Zastoji na vseh cestah med Kranjem in Ljubljano

Na cesti Ljubljana–Medvode bo pri avtocestnem priključku Šentvid promet do konca avgusta potekal po enem pasu v vsako smer. "Pričakujte zastoje na vseh cestah med Kranjem in Ljubljano," voznikom sporočajo s prometnoinformacijskega centra.

Po gorenjski avtocesti je zaradi del na Celovški cesti med priključkoma Brod in Šentvid dovoljen promet za vsa vozila, tudi tista brez vinjete, po avtocesti.

Dars je po dolgotrajnih postopkih in pravnih zapletih pridobil pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo polnega priključka iz avtocestnega predora Šentvid na Celovško cesto v Ljubljani. Foto: DARS

Cesta Podlom–Kranjski Rak bo do 22. 7. zaprta vsak dan med 7. in 17. uro.

Cesta Litija–Zagorje bo v soboto zaprta pri Šklendrovcu med 8. in 17. uro.

Na dolenjski avtocesti le po eni polovici

Med Novim mestom in Kronovim bo do konca julija 2025 promet po A2 urejen po eni polovici avtoceste, po enem prometnem pasu v vsako smer vožnje.

Dela bodo potekala tudi med priključkoma Bič–Trebnje, kjer obnavljajo vozišče dolenjske avtoceste A2 med priključkoma Bič in Trebnje zahod.

Obnova avtocestnega odseka Bič–Trebnje. Foto: DARS

Zastoji na Primorskem

Na cesti Koper–Dragonja, pri Orešju, bo promet zaradi del do 20. 6. 2025 potekal izmenično enosmerno. V času prometnih konic so možni zastoji.

Cesta Razdrto–Vipava bo med Razdrtim in odcepom za Manče zaprta od 14. 6. od 5. ure do 15. 6. do 24. ure.

Zapora za dostop na Vršič

Do sredine junija je zaradi del predvidena tudi zapora ceste na Vršič, in sicer od ponedeljka do petka med 7.30 in 17. uro.

Med 17. uro in 7.30 pa bo urejen izmenično enosmerni promet, s semaforjem.

Kmalu bodo šolske počitnice

Ker junij zaznamujejo številni prazniki in začetek poletnih šolskih počitnic, kar že zdaj vpliva na prometne tokove na našem avtocestnem omrežju, so z Darsa ob tem sporočili, da v obdobjih največjih obremenitev v teh dneh ne bodo uvajali dodatnih prometnih zapor.

Povečan promet pa lahko pričakujemo:

od četrtka, 19. junija 2025, ko je v več državah praznik sv. rešnjega telesa,

vse do ponedeljka, 23. junija 2025, in

ob slovenskem prazniku dan državnosti v sredo, 25. junija 2025, ko bodo prometne obremenitve izrazite ves teden.

Prav tako med prvim počitniškim koncem tedna ne bodo uvajali dodatnih zapor, so še navedli pri Darsu.