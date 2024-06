Predlog novega zakona o STA v javni obravnavi

Predlog novega zakona, ki bi nadomestil obstoječi zakon iz leta 2011, natančneje določa javno službo STA in na novo določa učinkovito sistemsko ureditev javne službe informiranja (financiranje, upravljanje, vsebino, obseg in izračun javne službe informiranja), je ministrstvo navedlo v sporočilu za javnost. Določa tudi metodologijo za razmejevanje javne službe informiranja in tržne dejavnosti STA, natančno tudi določa delovanje gospodarske javne službe informiranja medijev in javnosti ter njeno financiranje, skladno z evropskimi pravili o transparentnosti financiranja dejavnosti javne službe oziroma s pravili o državnih pomočeh, so še navedli na ministrstvu.

Javna služba bo razmejena na storitve, namenjene drugim izdajateljem medijev in drugim naročnikom, ter na storitve, ki so prosto dostopne javnosti.

STA pridobiva sredstva iz državnega proračuna v obliki nadomestila za opravljanje gospodarske javne službe STA, ki se izplača na podlagi letne pogodbe, in iz naročnin. Po predlogu bo STA upravičena do letnega nadomestila le, če prihodki od naročnin v posameznem letu ne pokrivajo stroškov izvajanja javne službe.

Predlog po novem določa tudi novo metodologijo za izračun višine nadomestila za izvajanje gospodarske javne službe, saj ta ne sme preseči zneska, potrebnega za kritje finančnega neto učinka na stroške in prihodke, nastale zaradi izpolnjevanja obveznosti izvajanja gospodarske javne službe.

Dodatno lahko STA pridobiva prihodke tudi iz tržnih dejavnosti, ki ne spadajo v okvir gospodarske javne službe, pri čemer pa za izvajanje teh dejavnosti ne sme nameniti sredstev, ki jih dobi za javno službo.

Ukom bo zamenjalo ministrstvo za kulturo

Z zakonom se urejajo tudi pristojnosti državnih organov. Edini ustanovitelj STA je Republika Slovenija. V njenem imenu pravice in obveznosti ustanovitelja in družbenika izvaja vlada, pogodbo za financiranje javne službe iz sredstev državnega proračuna pa bo STA po novem sklepala z ministrstvom za kulturo, in ne z vladnim uradom za komuniciranje kot doslej.

Po predlogu zakona ministrstvo tudi pripravlja poziv za imenovanje članov nadzornega sveta in predloge za akte, ki jih potrjuje vlada (cenik storitev za naročnike), so še izpostavili na ministrstvu.

Kot so navedli, je predlog sprememb zakona pripravila medresorska delovna skupina za prenovo zakona o Slovenski tiskovni agenciji, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva za kulturo, ministrstva za finance, urada vlade za komuniciranje (Ukom) in STA. Delovno skupino je junija 2023 ustanovila ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Obstoječi zakon zastarel in ponekod nedorečen

Predlog novega zakona prihaja po več opozorilih agencije, da je obstoječi zakon zastarel in ponekod nedorečen. Predstavniki zaposlenih in vodstvo STA so v skupnem odzivu zato pripravo predloga novega zakona pozdravili. "Zakonski predlog bomo preučili in v javni obravnavi posredovali naše pripombe," so navedli.

"Vsekakor pa pričakujemo, da bo na koncu uveljavljena rešitev uredila nedoslednosti in pomanjkljivosti, ki so se izkazale pri izvajanju obstoječega zakona, ter tako zagotovila STA stabilno in jasno definirano financiranje ter uredniško in institucionalno avtonomijo, kot si jo nacionalna tiskovna agencija zasluži. Samo z dobrimi zakonskimi rešitvami bo namreč STA lahko zagotavljala kakovosten javni servis in skrbela za razvoj v skladu s trendi v medijski panogi," so še zapisali na agenciji.

Izkazalo se je namreč, da obstoječi zakon ne vsebuje dovolj varovalk, ki bi agencijo obvarovale pred odtegnitvijo plačevanje javne službe, s čimer se je soočala v času tretje vlade Janeza Janše, ko je bila več kot 300 dni brez nadomestila za opravljanje javne službe. V povezavi s tem je ljubljansko tožilstvo nedavno na okrajno sodišče vložilo obtožni predlog zoper tedanjega direktorja vladnega urada za komuniciranje Uroša Urbanijo zaradi suma zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Grozi mu do triletna zaporna kazen.

"S predlogom novega zakona o Slovenski tiskovni agenciji se zato utrjujeta uredniška in vodstvena avtonomija STA," piše ministrstvo. V predlogu je tako dodana določba, da ustanovitelj ne sme posegati v uredniško politiko in uredniške odločitve STA in ne sme poskušati vplivati nanje, kar je skladno z Evropskim aktom o svobodi medijev.

Rok za pripombe na predlog, ki je objavljen na e-demokraciji, je do vključno 22. julija.

Slovenska tiskovna agencija je prvo vest objavila na današnji dan leta 1991, le malo pred sprejetjem slovenske ustave, razglasitvijo neodvisnosti in začetkom vojne za samostojno Slovenijo. Danes ima okoli 90 zaposlenih. Po nerevidiranih rezultatih je lani ustvarila 4,78 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega je nadomestilo za opravljanje javne službe znašalo 2,29 milijona evrov.