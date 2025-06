Podjetnik Igor Akrapovič: Želimo si višje plače, ampak prej se bomo mogli pogledati v ogledalo. #video

V podkastu je Akrapovič poudaril, da si lastniki želijo povišati plače v podjetju, a da bodo morali z zaposlenimi najprej razčistiti, koliko in kako so pripravljeni delati.

"Mi vsi želimo povečati neto plačo, ampak verjamem, da se bomo morali Slovenci malo pogledati v ogledalo in reči, da bo treba bolje in več delati. To, kar se dogaja zadnja leta …, absentizem je v porastu v vseh podjetjih. Včasih, recimo pred 15 ali 20 leti, smo imeli pet ali šest odstotkov bolniških dopustov, zdaj govorimo o devet do 12 odstotkih," opozarja podjetnik.

Če imaš otroka, enostavno prideš skozi

Meni, da z bolniškim dopustom "enostavno prideš skozi", še posebej če imaš otroka. "Mislim, če je res bolan, je to nekaj drugega. Ampak teh petkovih in ponedeljkovih bolniških dopustov je ogromno, in ko to traja dalj časa, veš, kaj se dogaja. Zanimivo pa je, da se tudi sodelavci na to ne odzovejo. Konec koncev morajo oni opravljati delo teh ljudi, ki jih ni," je kritičen Akrapovič.

Meni, da odnos do dela ni problematičen samo v Sloveniji, temveč za tem boleha cela Evropa, ki "izgublja konkurenčnost po vseh parametrih". "To je nekaj ključnega in za to bo treba spremeniti nekaj v glavah ljudi. Edino tako bomo preživeli v tem trdem svetu, kjer se vsak bori zase," je zaključil podjetnik.

Njegovo podjetje Akrapovič je sicer lani imelo skoraj 190 milijonov evrov prihodkov, pri čemer je ustvarilo več kot 19 milijonov evrov čistega dobička. Dobička je družba v petih letih imela več kot sto milijonov.

ZZZS: nesporno sodimo med države z višjo stopnjo zdravstvenega absentizma

Besede Akrapoviča o naraščanju števila krajših bolniških odsotnosti potrjuje tudi statistika. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) v letnem poročilu za leto 2024 ugotavlja, da je lani 2024 skupni delež bolniškega dopusta ostal na primerljivi ravni (lani 6,7 odstotka, v letu 2023 6,6 odstotka), a da pri tem ostaja "skrb vzbujajoča rast kratkih odsotnosti z dela od 2021, ko je bil trend naraščanja prisoten vsa leta".

Na zavodu sicer poudarjajo, da so primerjave z drugimi državami EU zaradi različnih metodologij spremljanja podatkov in drugačne zakonodaje lahko problematične, a da Slovenija kljub temu nesporno sodi "v skupino držav z višjo stopnjo zdravstvenega absentizma".

V ponedeljek so običajno otroci zdravi

Problema kratkotrajnih bolniških dopustov, ki jih starši jemljejo predvsem ob petkih, so se na zanimiv način lotili v mariborskem zdravstvenem domu. Večer je pred časom poročal, da so zaradi suma na zlorabe začeli od staršev zahtevati, da morajo vsakega otroka, tudi če tega ne potrebuje iz medicinskih razlogov, v petek pripeljati na zdravniški pregled.

V Zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca Maribor so za Večer povedali, da so opažali "skokovit porast kratkotrajnih bolniških dopustov brez enega samega pregleda otroka pri pediatru. V ambulantah smo opazili, da veliko staležev starši odpirajo v petek, ko je konec tedna pred vrati. Majhen odstotek jih med koncem tedna opravi pregled v dežurni ambulanti, veliko pa njih v ponedeljek pokliče in pove, da naj se bolniški dopust zaključi, da so ga potrebovali samo v petek."