Dijaška skupnost Celje Državni izpitni center (DIC) poziva k spremembi sistema ocenjevanja in vrednotenja letošnje splošne in poklicne mature. Na skupnosti namreč beležijo rekordno število odzivov dijakov iz vse regije, ki se na njih obračajo s kritikami na račun letošnje mature. Poziv bodo posredovali tudi ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

Kot so sporočili iz Dijaške skupnosti Celje, od pristojnih pričakujejo ukrepanje zaradi povzročenih težav dijakom, ki so letos opravljali maturo iz obveznih predmetov, predvsem matematike. "V oči bode predvsem zastavljen pisni izpit iz matematike, na katerem prevladujejo funkcijske naloge in nekatere posebnosti, po čemer se matura bistveno razlikuje od preteklih let, je izrazito težavnejša," so zapisali v sporočilu za javnost.

Težave in lapsus tudi na esejski nalogi iz slovenščine

Prav tako se dijaki na njih še vedno obračajo z željo po spremembah kriterijev zaradi lapsusa na esejski nalogi iz slovenščine, ki ga je po njihovih navedbah z neposrečenim odlomkom tudi najuspešnejšim dijakom povzročil DIC in bodo posledično kaznovani z odvzemom dela točk. Zaradi velikega števila odzivov maturantov je dijaška skupnost izvedla tudi anketo, s katero so kot vsako leto preverili dejansko zadovoljstvo s pisanjem mature pri posameznih predmetih.

Anonimna anketa je pokazala, da kar 67 odstotkov celjskih maturantov ni zadovoljnih s pisanjem letošnje mature iz matematike, lani je ta številka znašala 53 odstotkov. Pri angleščini s pisanjem ni zadovoljnih 54 odstotkov in pri slovenščini 49 odstotkov. Največjo razliko glede na lani in največje kritike beležijo pri matematiki.

Od DIC zahtevajo ukrepanje

Od DIC zahtevajo ukrepanje pri kriterijih ocenjevanja, tako osnovnih kot pogojnih, v prihodnje pa, da "skupaj stremijo k učinkoviti prihodnosti".

"Matura iz leta v leto postaja težja"

"Matura iz leta v leto postaja težja. Namesto da bi se sistematično lotili izboljšav, se v Sloveniji ukvarjamo z zastarelim izobraževalnim sistemom," so poudarili v dijaški skupnosti.

V Dijaški skupnosti Celje so se z omenjenim pozivom obrnili na državni izpitni center in ministrstvo za izobraževanje, STA odziv obeh institucij še čaka.