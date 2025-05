Maturanti so točno opoldne v več krajih po Sloveniji zaplesali četvorko in se tako simbolično poslovili od srednje šole. V Ljubljani so zaplesali na Kongresnem trgu. Sodelovanje je bilo za vse slovenske maturante brezplačno. Ob spremljavi Straussove melodije iz operete Netopir so se zavrteli tudi po nekaterih drugih evropskih mestih.

Plesna zveza Slovenije je kot koordinator projekta European Quadrille Dance Festival koordinirala ulično četvorko v Sloveniji (17 mest), na Slovaškem (tri mesta) in v Srbiji (14 mest). Letos so se tako istočasno zavrteli maturanti v 34 evropskih mestih. Gre za edinstven evropski projekt, ki prek glasbe in preproste plesne koreografije povezuje mlade Evrope od leta 2005, so v plesni zvezi zapisali v sporočilu za javnost.

Foto: Gaja Hanuna

Maturanti so v Sloveniji plesali v Ljubljani, Mariboru, Murski Soboti, Novem mestu, Novi Gorici, Velenju, Ajdovščini, Lendavi, Ljutomeru, Postojni, Ilirski Bistrici, Tolminu, Slovenskih Konjicah, Sežani, Litiji, Kočevju in na Ptuju.

Največja prireditev pod okriljem Plesne zveze Slovenije je bila v Ljubljani, kjer sta organizator Dijaška skupnost Ljubljana in krovna Študentska organizacija Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana pričakovala okoli 2.500 maturantov oziroma štiri tisoč udeležencev.

Četvorko dopolnili s pisano ponudbo

Vodja projekta Parade ljubljanskih maturantov 2025 Tjaž Črnčec je za STA povedal, da so veseli, da se je na Kongresnem trgu spet zbralo toliko maturantov, po njegovi oceni okoli 2.500. Med dogodkom so imeli možnost obiska stojnic različnih podjetij in organizacij, igranja kolesa sreče s privlačnimi nagradami, ustvarjanja spominov v fotostojnici ter druženja ob sproščenih ritmih glasbe, je dejal.

Za predvajanje četvorke in radijski prenos v vse kraje je poskrbel Radio Slovenija International, ki se je danes od 11.30 javljal v živo s prizorišč v Sloveniji in tujini.

Foto: Gaja Hanuna

Trije Guinnessovi plesni rekordi

Plesna zveza Slovenije je sicer imetnik zadnjih treh Guinnessovih rekordov v sinhronem plesanju v letih 2009, 2010 in 2011. Rekordna znamka iz leta 2011 s 33.202 udeležencema še vedno velja za največje število simultano plešočih v četvorki.

Plesne prireditve pa so potekale še v drugih mestih po Sloveniji. Kranj je edino slovensko mesto, ki še pripravlja tradicionalni maturantski sprevod. Maturantski običaji Gimnazije Kranj nadaljujejo tradicijo ceremonialov nemških univerz in gimnazij iz 17. stoletja. Četvorka novogoriških maturantov, ki so zaplesali na Bevkovem trgu, je bila tokrat obarvana v rožnato in zelenomodro, v barvah Gira in GO! 2025. Oblečeni so bili v majice teh barv.

Foto: Gaja Hanuna

Maturantsko ulično četvorko plešejo že od leta 2002, ko so maturanti prvič istočasno zaplesali v sedmih mestih, od leta 2005 so se priključila nekatera mesta v tujini.