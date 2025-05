Letošnji tematski sklop Človek na razpotjih časa? za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Edvarda Kocbeka Strah in pogum ter Draga Jančarja In ljubezen tudi.

Pisni izpiti iz splošne mature se bodo nadaljevali 29. maja s pisanjem drugega dela pisnega izpita iz slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine kot maternega jezika.

Dijaki bodo pisali 31. maja pisni izpit iz angleščine in 7. junija pisni izpit iz matematike. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo še 6., 10., 12. in 13. junija. Med 30. majem in 16. junijem pa bodo potekali pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo na šolah potekali med 11. in 23. junijem.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem izpitnem roku splošne mature bodo dijaki seznanjeni v ponedeljek, 14. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov od 7. ure maturantom omogočil tudi dostop do svojih ocen prek spleta.