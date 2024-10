Predsednica države Nataša Pirc Musar ter minister za vzgojo in izobraževanje, ki opravlja tekoče posle, Darjo Felda sta na Brdu pri Kranju sprejela diamantne maturante. Vrhunski dosežki so vedno znak dolgih ur truda, trdega dela in tudi odrekanja, je ob tej priložnosti dejala predsednica.

Nataša Pirc Musar je v nagovoru maturantov, ki so letos dosegli najvišje možno število točk na maturi, njihovih svojcev, učiteljev in ravnateljev pozdravila zrelost in vztrajnost najboljših maturantov. "Biti najboljši v svoji generaciji ni le rezultat ene same noči učenja pred preverjanjem znanja. Za tem dosežkom so dolge ure truda, odrekanja, vztrajnosti, pa gotovo tudi trenutkov negotovosti," so jo v sporočilu za javnost povzeli v njenem uradu.

Vprašanje enakosti med spoloma

Predsednica je poseben poudarek namenila vprašanju enakosti med spoloma, saj da delež deklet med diamantnimi maturanti potrjuje, da Slovenija ne sme zanemariti potenciala, ki ga predstavljajo ženske, če želi doseči trajnostni razvoj in napredek.

Foto: STA

Izpostavila je tudi pomen javnega šolstva in opozorila na krizo v slovenskem šolstvu. Prepričana je, da je skrajni čas za ukrepanje in uresničitev programov za ustrezno stabilno financiranje, za zmanjšanje kadrovskega manjka učiteljev in njihovo razbremenitev ter za krepitev zaupanja staršev v učitelje. Kakovost javnega šolstva namreč po njenih besedah predstavlja eno od ključnih vrednot slovenske družbe.

Pomembnost nenehnega učenja

Predsednica republike je poudarila tudi pomembnost nenehnega učenja in razvoja ter izpostavila ključno vlogo, ki jo imajo mladi pri oblikovanju prihodnosti.

Foto: STA

"Vaša pot do diamantnega maturanta gotovo ni bila lahka. A prav na tej poti ste se izoblikovali v osebe, ki so sposobne vztrajati tudi takrat, ko so izzivi največji, in v osebe, ki vedo, da se uspeh skriva v tem, da nikoli ne odnehaš. Ta preizkušnja je bila le ena postaja na vaši poti, in čeprav vas današnji dan postavlja na vrh, je to hkrati tudi nov začetek," pa je za govornico najboljšim maturantom po navedbah ministrstva za vzgojo in izobraževanje dejal Felda.

Učenje, disciplina, zaupanje v znanje in kanček sreče

Spregovoril je tudi diamantni maturant Vid Sakač z Gimnazije Franca Miklošiča v Ljutomeru. Kot je izpostavil, k uspehu ni prispevalo le učenje, temveč tudi disciplina in zaupanje v svoje znanje, vse pa je bilo začinjeno s kančkom sreče. "Vsak od nas bo ubral različno pot, prepričan pa sem, da bo vsak od nas uspešen na svojem področju in še naprej, naj si bo iz domovine ali tujine, prispeval k razvoju, ugledu in dobrobiti Republike Slovenije ter njenih ljudi," je sklenil.

Foto: STA

Letos so najvišje možno število točk na maturi dosegli 103 maturantje. Na splošni maturi je najvišje možno število točk doseglo 23 kandidatov, ki prihajajo iz 15 različnih slovenskih srednjih šol. Na poklicni maturi je najvišje število točk doseglo 76 kandidatov iz 37 različnih slovenskih šol. Slavili so tudi tisti maturanti, ki so največje možno število točk dosegli na mednarodni maturi. Takšni so bili letos štirje, prihajajo pa iz treh šol.