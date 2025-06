Zunanje ministrstvo je danes izrazilo ogorčenje ob novici, da so neznanci na dvoriščna vrata svetoivanskih slovenskih šol v Trstu narisali kljukasti križ. Namen storilcev je z uporabo nacifašističnih simbolov širiti nestrpnost in sovraštvo, so sporočili z MZEZ, kar je "nesprejemljivo in škoduje doseženemu sožitju v narodnostno mešanem okolju".

Kot so na ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) danes sporočili prek omrežja X, so "z ogorčenjem sprejeli vest o vandalskem dejanju v svetoivanski četrti v Trstu, na območju slovenskih šol, ki so zasnovane in delujejo kot varen in vključujoč prostor za vse".

Slovenijo in Italijo "povezujejo številni skupni projekti, prijateljski dialog in medsebojno spoštovanje in v tej luči pričakujemo, da bodo pristojne oblasti vandalsko dejanje obsodile in storilce izsledile", so poudarili na ministrstvu.

Dogodek sta po poročanju časnika odločno obsodila občinska svetnika Demokratske stranke Valentina Repini in Štefan Čok. "Gre za nizkotno in izjemno resno dejanje, ki odpira globoke rane naše zgodovine in nas vrača v mračne čase, in to prav v trenutku, ko dijakinje in dijaki liceja Carducci-Dante v Rimu prejemajo priznanje za svojo raziskavo o atentatu leta 1974 na to isto slovensko šolo," sta med drugim zapisala.

Svetnika sta po navedbah Primorskega dnevnika od mestnih oblasti zahtevala, naj nemudoma odstranijo simbol sovraštva ter nedvoumno obsodijo vse oblike fašistične in nacistične simbolike ter ideologije, od pristojnih pa pričakujeta tudi preiskavo dejanja.