Golob: Današnji praznik nas opominja na spoštovanje svojih korenin

Današnji dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom nas po besedah premierja Roberta Goloba opominja, kako dragoceno je, da kot narod poznamo in spoštujemo svoje korenine. Hkrati je to dan, ko se poklonimo Prekmurkam in Prekmurcem, ki so kljub dolgi tuji nadvladi ohranili svoj jezik, kulturo in identiteto ter na tem gradili prihodnost.

Robert Golob je v poslanici ob današnjem prazniku zapisal, da je bil 17. avgust 1919, ko je bila oblast v pokrajini predana civilnemu upravitelju in so se prekmurski Slovenci znova povezali z matično domovino, zgodovinski trenutek, zmaga vztrajnosti, jezika, kulture in narodne zavesti.

Prekmurje, dom srčnih, pogumnih in ustvarjalnih ljudi

Prekmurje je Slovenija, je nadaljeval. Dom srčnih, pogumnih in ustvarjalnih ljudi, kjer se tradicija prepleta z inovacijami, kjer toplina skupnosti hodi z roko v roki s sodobnim razvojem. Iz Prekmurja prihajajo vrhunski znanstveniki, podjetniki, kulturniki in športniki, pa tudi preprosti, a modri ljudje, ki povezujejo skupnosti, gradijo zaupanje in ohranjajo skrb za sočloveka.

Spomnil je, da se v zadnjih letih v Prekmurje vrača, kar mu pripada. To so nove priložnosti, razvojni projekti, vlaganja v zdravstvo, kmetijstvo, znanost in turizem, je naštel.

Ob tem je ugotovil, da regija postaja eno najživahnejših razvojnih območij naše države z jasnim pogledom v prihodnost, hkrati pa ostaja dragoceni in nezamenljivi del slovenske raznolikosti pokrajin, zgodovine in ljudi.

"Gradimo državo, ki spoštuje svojo preteklost in pogumno oblikuje prihodnost"

Zato danes praznujemo skupaj. "Skupaj gradimo državo, ki spoštuje svojo preteklost in pogumno oblikuje prihodnost, državo, v kateri ima vsak človek priložnost uresničiti svoje talente, ustvarjati in dostojno živeti, državo, ki ceni mir, svobodo in človeka," je v poslanici še zapisal Golob.

