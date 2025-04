Lelosi obuja duh Mure: njihove izdelke po novem šivajo v Murski Soboti

Po napovedi, da bodo del proizvodnje preselili v Slovenijo, so pri podjetju Lelosi to tudi uresničili. Prvi njihov izdelek izpod prstov prekmurskih šivilj so bermuda hlače.

Lansko jesen je lastnik kamniške družbe Uvecto Matej Slapnik, znane po blagovni znamki Lelosi, napovedal, da bodo del proizvodnje svojih izdelkov iz Kitajske preselili v Slovenijo, natančneje v Prekmurje. Zdaj so iz družbe sporočili, da je njihovo podjetje LELOteks v novih prostorih v Murski Soboti uspešno zagnalo proizvodnjo.

Foto: LELOteks

Novo poglavje v slovenski tekstilni industriji so začeli z bermuda hlačami. Čeprav je proizvodnja trenutno še v uvajalni fazi, v kateri poteka intenzivno usposabljanje zaposlenih, prilagajanje na nove materiale, procese in tehnologije, je uspešno zašit prvi izdelek pomemben mejnik na poti k polni operativnosti in izjemni strateški preusmeritvi dela proizvodnje iz tujine v Slovenijo, so sporočili iz podjetja Uvecto.

Ta korak so naredili, ker želijo biti manj odvisni od tujih dobaviteljev, imeti višji nadzor nad kakovostjo in biti bolj prilagodljivi trgu, so poudarili, hkrati pa želijo prispevati k lokalnemu okolju in oživiti tekstilno dediščino Prekmurja.

Foto: LELOteks

"Zagon proizvodnje v Sloveniji za nas ni zgolj poslovna odločitev, temveč izraz zavezanosti domačemu razvoju, kakovosti in trajnostnemu poslovanju. Verjamemo v znanje, ki je tukaj prisotno, in želimo ustvariti okolje, kjer bo tekstilna proizvodnja spet vir ponosa," je poudaril Slapnik.

Obseg proizvodnje nameravajo v prihodnjih mesecih postopoma širiti s posebnim poudarkom na izdelavi tehnično zahtevnejših kosov iz kolekcije Lelosi. To so izdelki, ki zahtevajo visoko stopnjo natančnosti, prilagodljivost ter prefinjene ročne spretnosti – prav tista znanja, po katerih je bila prekmurska tekstilna tradicija nekoč znana daleč naokoli, so poudarili.