Erika Fürst se je rodila 10. februarja 1931 v Murski Soboti, kjer je tudi umrla 19. oktobra letos.

Kot je zapisal direktor Sinagoge Maribor Boris Hajdinjak, je njen pomen priznala država Slovenija, saj ji je predsednik Danilo Türk 27. januarja 2012 podelil zlati redi za zasluge "za izjemen osebni prispevek k slovenski in evropski zgodovinski zavesti o holokavstu iz avtentične perspektive preživelega ter za dragocen prispevek k ohranjanju spomina na zgodovino in usodo slovenskih Judov".

Hajdinjak je kot zgodovinar poudaril njene neprecenljive zasluge za slovensko zgodovinopisje. Slovenski zgodovinarji so namreč po njegovih navedbah zamudili čas, ko je bilo od sicer že tako malo preživelih holokavsta živih še vsaj nekaj prekmurskih Judov, ki so bili že pred 2. svetovno vojno odrasli ljudje. Sistematično zbiranje pričevanj teh ljudi bi gotovo olajšalo ne samo preučevanje holokavsta, pač pa bi tudi zelo jasno pokazalo pomen, ki so ga prekmurski Judje imeli pred 2. svetovno vojno in izgubo, ki jo je doživelo Prekmurje z njihovim uničenjem med njo, je zapisal.

"Tako smo samo še s pomočjo spominov Erike, Sobočanke, ki je bila kot trinajstletnica deportirana v Auschwitz, pozno, a vseeno ne prepozno pred pozabo rešili imena, obraze, dogodke in usode mnogih predvojnih prekmurskih Judov. Dolgoletna srečanje z njo so mi v tem pogledu dala zanesljive in številne podatke," je dodal Hajdinjak, ki ga je "ob vsej grozljivosti in tragičnosti dogodkov, o katerih sva pri teh srečanjih govorila, vedno znova in znova presenečala njena pripravljenost posredovati svoje spomine in pozitivno življenjsko naravnanost".