Na tisoče mladih Judov iz različnih držav se je danes na območju nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz udeležilo pohoda živih v spomin na žrtve holokavsta. Skupaj s približno 50 preživelimi holokavsta so prehodili 3,2 kilometra dolgo pot od Auschwitza do Birkenaua, so sporočili organizatorji. Posnetek pohoda si oglejte zgoraj.

Več tisoč udeležencev se je podalo na tradicionalni pohod živih, ki se je začel pri vhodu v nekdanje nacistično koncentracijsko taborišče Auschwitz I. v poljskem mestu Oswiecim, kjer nad vhodom stoji ciničen napis Delo osvobaja. Dobre tri kilometre dolgo pot so sklenili v taborišču Auschwitz-Birkenau, ki je bilo del taboriščnega kompleksa, poročajo tuje tiskovne agencije.

Letošnji pohod posvečen madžarskim Judom

Začetek pohoda je naznanil znak iz obrednega judovskega glasbila šofar. Spominskega dogodka so se udeležili tudi ljudje, ki so bili 7. oktobra lani v Izraelu priča napadu pripadnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas, v katerem je bilo ubitih 1.170 ljudi.

Letošnji pohod je posvečen madžarskim Judom pred 80 leti. Po podatkih muzeja Auschwitz je bilo od konca aprila do avgusta 1944 v to taborišče deportiranih okoli 430.000 Judov iz Madžarske. Tam so jih pobili več kot 75 odstotkov.

Auschwitz-Birkenau je bilo največje in najzloglasnejše taborišče, v katerem so nacisti med letoma 1940 in 1945 pobili več kot milijon ljudi. Od leta 2006 se skladno z resolucijo ZN dan njegove osvoboditve, torej 27. januar, ko je vanj vkorakala sovjetska Rdeča armada, obeležuje kot svetovni dan spomina na žrtve holokavsta.