Direktorja enega od največjih gradbenih podjetij v ameriški zvezni državi Idaho so na dogodku podjetja ta teden na skrivaj posneli, kako je ob začetku svojega nagovora zaposlenim kar dvakrat zapored izvedel gesto, znano kot fašistični pozdrav. V ozadju se je ob tem predvajal videoposnetek ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Direktor se brani, da je šlo za poskus politične parodije in se mu zdaj dogaja krivica.

V videoposnetku, ki je v petek zvečer zaokrožil po spletnem forumu Reddit in nato še po drugih družbenih omrežjih, je mogoče videti Toma Hilla, direktorja in solastnika gradbenega podjetja Engineered Structures Inc., kako se z dlanjo najprej dvakrat potreplja po srcu in desnico nato dvigne v pozdrav, nato pa celotno gesto ponovi še enkrat.

V ozadju se medtem predvajata kolaž posnetkov ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pesem, ki jo je Trump zelo rad uporabljal na svojih predvolilnih shodih, Y.M.C.A. ameriške glasbene skupine Village People.

Direktor: Šlo je za spodletel poskus politične parodije, dogaja se mi krivica

Tom Hill, ki je takoj po javnem razkritju videoposnetka, ki prikazuje njegovo dviganje desnice v slogu fašističnih diktatorjev, kot sta bila Adolf Hitler in Benito Mussolini, podal izjavo za lokalne medije, se brani, da je šlo v resnici za spodletelo šalo in očitno neuspešen poskus politične parodije.

"Na žalost drugi zaradi tega zdaj po krivici obsojajo mene in, kar je še huje, naše podjetje in njegove zaposlene," je Hill dejal za lokalni medij BoiseDev.

Pojasnil je, da je ob začetku svojega nagovora zaposlenim na dogodku podjetja Engineered Structures Inc. na kratko komentiral predsedniške volitve v ZDA, nato pa se je želel pošaliti v slogu Elona Muska. Ta je med svojim govorom ob zaprisegi Donalda Trumpa z desnico prav tako dvakrat izvedel gesto, ki so jo mnogi označili za fašistični oziroma nacistični pozdrav.

Elon Musk ob koncu svojega govora na zaprisegi Donalda Trumpa. Pred iztegom desnice je dejal, da želi občinstvu predati svoje srce. Foto: Reuters

Tom Hill je za medije v ameriški zvezni državi Idaho dejal tudi, da je s svojo potezo zgolj komentiral norost, ki jo predstavlja ameriška politika, in da odločno zavrača kakršnokoli povezovanje s skupinami, ki širijo sovraštvo oziroma sovraštvo do določenih ljudi.

Na nedavni konferenci konservativcev v Washingtonu je s kretnjo, ki spominja na nacistični pozdrav, svoj govor sklenil tudi Steve Bannon, nekdanji svetovalec in politični strateg ameriškega predsednika Donalda Trumpa med njegovim prvim predsedniškim mandatom.

Se do zdaj prikriti zagovorniki nacizma opogumljajo?

Na družbenih omrežjih so v zadnjih tednih vse glasnejša opozorila, da je poteza Elona Muska, najsi je šlo za fašistični pozdrav ali ne, sprožila trend normalizacije dejanskega fašističnega pozdrava oziroma relativizacijo geste, ki velja za enega od simbolov okrutnih političnih režimov.

Nekateri opozarjajo tudi, da se bodo z vse večjo sprejetostjo tovrstnega početja začeli opogumljati tudi posamezniki, ki simpatizirajo z idejami fašizma oziroma nacizma, ki so svoja stališča do zdaj izražali le na spletu oziroma se skrivali za psevdonimi.