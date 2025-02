Nekdanji Trumpov svetovalec Bannon razburil z nacistično kretnjo

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov:



Ultradesničar Bannon, nekoč Trumpov politični strateg, je ob zaključku svojega govora na konferenci pozval k boju, pri tem pa iztegnil desnico, kar spominja na nacistični pozdrav, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Steve Bannon threw up a clear and unambiguous fascist salute yesterday at CPAC.

The leading figures of MAGA are increasingly inclined to drop the mask, it appears. pic.twitter.com/B41Tltxih7 — Evan Dyer (@EvanDyerCBC) February 21, 2025

Zaradi sporne kretnje je vodja francoskega desničarskega Narodnega zbora Bardella, ki bi moral danes nastopiti na Konferenci za konservativno politično akcijo (CPAC), odpovedal svoj govor.

"Bil sem povabljen, da imam govor o povezavah med ZDA in Francijo, pa tudi o nedavni volilni dinamiki domoljubnih strank v Evropi," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v izjavi dejal Bardella.

"Na tem odru, medtem ko me ni bilo v dvorani, si je eden od govornikov kot provokacijo dovolil kretnjo, ki se nanaša na nacistično ideologijo. Posledično sem sprejel takojšnjo odločitev, da prekličem svoj nastop na dogodku," je dodal Bardella, ki je postal vodja Nacionalnega zbora leta 2022, ko je prevzel vodenje od Marine Le Pen.

Viri iz njegovega kroga so za AFP pojasnili, da je Bardella, ki je tudi poslanec v Evropskem parlamentu, pri tem mislil na Bannona. Ta je bil leta 2018 v Franciji gost na kongresu Nacionalne fronte, kot se je stranka imenovala pred preimenovanjem.

To sicer ni prvič, da se je nekdo blizu ameriškega predsednika Donalda Trumpa znašel na udaru kritik zaradi spornega nacističnega pozdrava. Milijarder in svetovalec ameriškega predsednika Elon Musk je ob inavguraciji Trumpa pred enim mesecem poskrbel za razburjenje dela javnosti, ko je množico z odra dvakrat pozdravil z iztegnjeno desnico. V četrtek pa se je Musk na konferenci CPAC na odru sprehajal z motorno žago.

14.50 Trumpu bo pri pomilostitvah svetovala bivša obsojenka

Ameriški predsednik Donald Trump je nekdanjo obsojenko na dosmrtni zapor Alice Marie Johnson, ki jo je v svojem prvem mandatu pomilostil, v četrtek imenoval za "carico pomilostitev". Johnson bo pripravljala priporočila za predsedniške pomilostitve, poročajo ameriški mediji.

Trump je imenovanje na ta novi položaj objavil na četrtkovi slovesnosti, ki so jo pripravili v Beli hiši ob obeležitvi meseca zgodovine temnopoltih Američanov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ob njeni predstavitvi na slovesnosti je izpostavil, da je Johnson v zaporu končala zaradi dejanj, zaradi katerih je danes verjetno ne bi niti preganjali, in da je v zaporu preživela 22 let.

"Našli boste druge ljudi, ki se jim tako kot vam to ne bi smelo zgoditi. Podali boste priporočila za pomilostitve, ki jih bom upošteval," je dejal.

Temnopolti Alice Marie Johnson je Trump leta 2018 znižal dosmrtno zaporno kazen, ki jo je prestajala od leta 1996 zaradi nenasilnega zločina v povezavi s preprodajo kokaina.

To je storil na prošnjo ameriške zvezdnice Kim Kardashian, ki je bila takrat poročena s Kanyejem Westom, enim redkih znanih temnopoltih zvezdnikov, ki je takrat javno podpiral Trumpa.

Po 22 letih za zapahi so nato 62-letno Johnson izpustili iz zapora, leta 2020 pa jo je nato Trump pomilostil.

Na dosmrtni zapor je bila sicer obsojena v skladu z zelo represivno zakonodajo, ki določa visoke kazni v primerih, povezanih z drogami.

Ta nekdanja uslužbenka FedExa je nato postala aktivistka za reformo kazenskega pravosodja in Trumpova goreča podpornica. Doslej je na Belo hišo naslovila več kot sto prošenj za pomilostitev ali znižanje kazni.

Na Instagramu je izrazila globoko hvaležnost za imenovanje in pripravljenost, da bo spremenila življenja ljudi, ki hrepenijo po novem začetku.

11.08 Večina Američanov ne podpira ukrepov Trumpove vlade

Politiki predsednika ZDA Donalda Trumpa po enem mesecu od nastopa mandata nasprotuje 48 odstotkov, podpira pa ga 43 odstotkov Američanov, je pokazala anketa, ki jo je v četrtek objavil časnik Washington Post. Ocene njegovih konkretnih pobud so sicer večinoma neenotne ali negativne, 57 odstotkov vprašanih meni še, da Trump presega svoja pooblastila.

Anketa kaže, da predsednikovo delo na splošno podpira 45 odstotkov Američanov, ne odobrava pa ga 53 odstotkov. Trumpu nasprotujejo zlasti demokratski volivci – 90 odstotkov demokratov je proti njegovim ukrepom, podpira pa jih 90 odstotkov republikancev in 33 odstotkov neodvisnih volivcev.

Predsednikovi podporniki so zadovoljni predvsem z ukrepi za deportacijo nedokumentiranih priseljencev in z rezi v vladne programe. Tisti, ki so nezadovoljni s smerjo, v katero Trump vodi državo, pa izražajo zaskrbljenost nad razkrajanjem vlade, samovoljnim delovanjem predsednika in vlogo milijarderja Elona Muska, ki vodi urad za vladno učinkovitost (Doge), navaja Washington Post.

Mnenja glede Trumpove gospodarske politike, upravljanja zvezne vlade in migracij se med vprašanimi delijo približno na polovico, pri čemer ima splošno pozitivno oceno med volivci zgolj politika do nezakonitega priseljevanja.

Konkretne ukrepe Trumpove vlade sicer volivci na splošno ocenjujejo pretežno negativno, pri čemer najbolj izstopa pomilostitev oseb, obsojenih zaradi nasilnih kaznivih dejanj, povezanih z napadom na Kapitol 6. januarja 2021.

Ob tem 57 odstotkov vprašanih meni, da Trump v svojem delovanju presega predsedniška pooblastila in da bi moral dobiti odobritev kongresa, preden lahko zamrzne financiranje programov zvezne vlade, ki jih je predhodno odobril kongres ali kateri od prejšnjih predsednikov.

Prepričljiva večina vprašanih – vključno z 79 odstotki republikanskih volivcev – meni tudi, da bi moral Trump spoštovati odločitve sodišč, če se izkaže, da je njegova vlada v svojem delovanju kršila zakone.

Spletna anketa časnika Washington Post v sodelovanju z družbo Ipsos je bila izvedena med 13. in 18. februarjem med 2.600 odraslimi prebivalci ZDA. Vzorec je bil izbran v okviru stalnega panela ameriških gospodinjstev Ipsos KnowledgePanel z naključnimi metodami vzorčenja.

11.00 Trump ostro nad ameriško agencijo Associated Press

Predsednik ZDA Donald Trump je v četrtek označil ameriško javno tiskovno agencijo Associated Press (AP) za "radikalno levo organizacijo". Ena najstarejših medijskih hiš v ZDA se je znašla v Trumpovi nemilosti, ker ne želi upoštevati njegovega izvršnega ukaza o preimenovanju Mehiškega zaliva v Ameriški zaliv.

"Smo v sporu z novinarsko hišo AP, radikalno levičarsko organizacijo, ki z nami vsemi ravna zelo slabo in noče priznati, da se nekdanji Mehiški zaliv zdaj imenuje Ameriški zaliv," je Trump dejal v četrtkovem govoru pred združenjem republikanskih guvernerjev v Washingtonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bela hiša je novinarjem agencije AP že prejšnji teden zavrnila dostop do osrednjih točk poročanja o delovanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kot sta Ovalna pisarna in predsedniško letalo AirForceOne, ker da ne upoštevajo "zakonite spremembe imena".

Agencija AP je namreč kmalu po Trumpovem ukazu o preimenovanju Mehiškega zaliva v sporočilu za javnost zapisala, da "Mehiški zaliv to ime nosi že več kot štiristo let" in da Trumpov izvršni ukaz "velja le znotraj Združenih držav".

Agencijo AP je v luči Trumpovih odločitev in kritik minuli teden podprlo Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA), ki je poudarilo, da je agencija vodilni vir neodvisnega in z dejstvi podprtega poročanja o dogajanju v ZDA za evropsko javnost.

"Tiskovne agencije so ključni viri preverjenih informacij za medije po vsem svetu, ki prispevajo k raznoliki in dobro obveščeni javni razpravi. Odprt dostop do uradnih dogodkov je temelj tega poslanstva ter bistvenega pomena za preglednost in obveščeno družbo," je zapisal generalni sekretar Eane Alex Giboi.

Associated Press je ena največjih in najstarejših medijskih organizacij v ZDA, ki je nastala leta 1846, še danes pa predstavlja enega od stebrov ameriškega neodvisnega novinarstva in zagotavlja novice za tiskane medije ter televizijske in radijske postaje po vsej državi.