Ameriški predsednik Donald Trump je v kratki izjavi za BBC dejal, da verjame, da si Rusija želi končati vojno v Ukrajini, a da se moramo zavedati, da imajo trenutno v rokah boljše karte. Ameriški podpredsednik JD Vance je medtem ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega posvaril, naj se vzdrži javne kritike predsednika Trumpa, "naj ga ne blati", in poudaril, da bi lahko takšne izjave resno škodile odnosom med Kijevom in Washingtonom ter imele negativen učinek na Zelenskega. Izjava je sledila, potem ko je Zelenski v sredo dejal, da Trump "živi v prostoru dezinformacij".

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in posebni odposlanec ZDA za Rusijo in Ukrajino Keith Kellogg sta se danes sestala v Kijevu, po njunem srečanju pa nista dala izjav za javnost. Kellogg, ki je v Kijev prispel že v sredo, je sicer ob prihodu ocenil, da je obisk tudi priložnost za morebitna pogajanja.

Po informacijah več medijev sta Zelenski in odposlanec Keith Kellogg izjavo za javnost po srečanju na zahtevo ameriške strani odpovedala. Foto: Reuters "Na zahtevo ameriške strani format srečanja predvideva protokolarno snemanje in ne vključuje izjav ali vprašanj," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP novinarjem povedal tiskovni predstavnik ukrajinskega predsednika.

Kellogg je v Kijev prispel v sredo, ko je tudi ocenil, da je obisk priložnost za morebitna pogajanja. "Poslušali bomo. Pripravljeni smo zagotoviti, kar je potrebno. Razumemo tudi potrebo po varnostnih jamstvih," je še dejal.

Ameriški odposlanec se je pred tem v Bruslju med drugim srečal tudi s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen, ki je poudarila, da je EU pripravljena sodelovati z ZDA v prizadevanjih za trajen in pravičen mir v Ukrajini.

Ta teden se je zvrstilo že več srečanj o vojni v Ukrajini. Med drugim je Pariz gostil dve srečanji o Ukrajini, v Rijadu pa so potekali pogovori delegacij ZDA in Rusije, ki sta se dogovorili o sestavi ekip za pogajanja o končanju vojne.

Predsednik ZDA Donald Trump je po nastopu mandata prejšnji mesec korenito spremenil zunanjo politiko ZDA v povezavi z Ukrajino, od katere v zameno za vojaško in drugo podporo zahteva dostop do redkih zemelj in naravnih bogastev. Hkrati je odpravil politiko mednarodne izolacije Rusije. To pa je povzročilo zaskrbljenost tako v Ukrajini kot v Evropi.

Trump je v zadnjih dneh tudi ostro kritiziral Zelenskega. Med drugim ga je označil za "neizvoljenega diktatorja", ki bo "kmalu ostal brez države, če se ne bo zganil". V sredo je še dejal, da ima Rusija prednost v pogajanjih za končanje vojne, saj nadzira del ukrajinskega ozemlja.

Prav tako je dejal, da so z ameriškim finančnim ministrom Scottom Bessentom med njegovim nedavnim obiskom v Kijevu ravnali slabo, ko je Ukrajina zavrnila sklenitev pogodbe o dostopu do redkih zemelj.

Ameriški predsednik Donald Trump je v kratki izjavi za BBC dejal, da verjame, da si Rusija želi končati vojno v Ukrajini, a da se moramo zavedati, da imajo trenutno v rokah boljše karte. "Zavzeli so veliko ozemlja, zato imajo v rokah dobre karte," je v svojem stilu odgovoril Trump.

Medtem pa njegov podpredsednik JD Vance ni zamudil priložnosti za kritiko in izsiljevanje evropskih držav, ki se po njegovem zanašajo na obrambno pomoč ZDA, niso pa pripravljene sprejeti vrednot nove ameriške administracije. "Nemška obramba v celoti sloni na ameriški pomoči in davkoplačevalskem denarju. Mislite, da se ameriški davkoplačevalec strinja, da ga lahko v Nemčiji strpajo v zapor, če bo objavil nesramen tvit? Seveda se s tem ne bo strinjal. Moje sporočilo evropskim prijateljem – verjamem, da smo prijatelji, vem, da predsednik Trump misli, da smo prijatelji – je, da naše prijateljstvo temelji na skupnih vrednotah. Teh si ne delimo, če lahko (v Evropi, op. a.) končamo v zaporu izjav, da je treba zapreti meje, če razveljaviš volitve, ker ne maraš rezultatov, kar se je zgodilo v Romuniji. Skupnih vrednot nimamo, če se tako bojijo lastnega naroda, da ga morajo utišati.

Predsednika Evropskega sveta Antonio Costa in Evropske komisije Ursula von der Leyen bosta v ponedeljek ob tretji obletnici ruske invazije na Ukrajino obiskala Kijev, je danes na družbenem omrežju X zapisal Costa. Z obiskom želi znova izraziti podporo ukrajinskemu narodu in demokratično izvoljenemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, je dodal.

"V ponedeljek, 24. februarja, bo tretja obletnica ruske invazije na Ukrajino. Odločil sem se, da bom ob tej priložnosti skupaj z Ursulo von der Leyen obiskal Kijev, da bi ponovno izrazil podporo junaškemu ukrajinskemu ljudstvu in demokratično izvoljenemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu," je na omrežju X sporočil Costa.

Po napovedih bo sicer v ukrajinski prestolnici v ponedeljek na obisku tudi kolegij evropskih komisarjev. Med drugim je tam predvideno skupno zasedanje kolegija Evropske komisije in ukrajinske vlade.

Da bo ob tretji obletnici ruske agresije obiskal Ukrajino, je danes na družbenem omrežju X napovedal tudi španski premier Pedro Sanchez.

"V ponedeljek bom v Kijevu, da bi znova potrdil podporo Španije ukrajinski demokraciji in predsedniku Zelenskemu," je zapisal.

Costa in Sanchez sta pot v ukrajinsko prestolnico naznanila, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump ukrajinskega predsednika označil za "neizvoljenega diktatorja".

Na Trumpove izjave se je kritično odzvalo več evropskih voditeljev, med njimi nemški kancler Olaf Scholz in britanski premier Keir Starmer. Na Evropski komisiji pa so poudarili, da je bil Zelenski legitimno izvoljen na svobodnih, poštenih in demokratičnih volitvah. Dodali so, da Rusija v nasprotju z Ukrajino ni demokratična država.

Rusija se "absolutno strinja" s stališči ameriške vlade pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa glede Ukrajine, je danes sporočil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Dodal je, da Rusija želi nadaljevati dialog z ZDA na vseh področjih, povezanih z vojno v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Kot smo že omenili, je trenutno stališče za nas ugodnejše od stališča prejšnje administracije, tu se popolnoma strinjamo z novo ameriško administracijo," je glede spremenjene politike ZDA glede Ukrajine dejal Peskov.

Izjave Kremlja sledijo nedavnim komentarjem ameriškega predsednika Trumpa, ki je v zadnjih dneh ostro kritiziral ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

Med drugim ga je označil za "neizvoljenega diktatorja", ki bo "kmalu ostal brez države, če se ne bo zganil".

Peskov je danes povedal še, da so ruske oblasti sprejele odločitev o "nadaljevanju rusko-ameriškega dialoga na vseh področjih" v povezavi z vojno v Ukrajini, vključno z izmenjavami vojnih ujetnikov.

Trump je po nastopu mandata prejšnji mesec korenito spremenil zunanjo politiko ZDA v povezavi z Ukrajino, od katere v zameno za vojaško in drugo podporo zahteva dostop do redkih zemelj in naravnih bogastev. Hkrati je odpravil politiko mednarodne izolacije Rusije, ki jo je zasledoval njegov predhodnik Joe Biden.

To je povzročilo zaskrbljenost in ogorčenje tako v Ukrajini kot v Evropi.

Zelenski je v sredo kritiziral Trumpa in njegove izjave ter po torkovih pogovorih med visokima delegacijama Rusije in ZDA obtožil Washington, da Moskvi pomaga pri izvijanju iz mednarodne izolacije zaradi invazije na Ukrajino. Dejal je tudi, da Trump "živi v dezinformacijskem prostoru".

Na Trumpove izjave so se nekoliko neodločno, a vendarle kritično odzvali v Evropi. Britanski premier Keir Starmer in nemški kancler Olaf Scholz sta ob kritiki Trumpovih izjav izrekla podporo "demokratično izvoljenemu" ukrajinskemu predsedniku.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil legitimno izvoljen na svobodnih, poštenih in demokratičnih volitvah, so v odzivu na kritike ameriškega predsednika Donalda Trumpa na račun Zelenskega danes poudarili na Evropski komisiji. Dodali so, da Rusija pod vodstvom predsednika Vladimirja Putina v nasprotju z Ukrajino ni demokratična država.

"Mislim, da imamo precej jasno stališče glede tega. Predsednik Zelenski je bil legitimno izvoljen na svobodnih, poštenih in demokratičnih volitvah. Ukrajina je demokracija, Putinova Rusija pa ni," je danes v odgovoru na vprašanje o Trumpovih izjavah povedal tiskovni predstavnik Evropske komisije Stefan de Keersmaecker.

Predsednik ZDA je v sredo v zapisu na družbenem omrežju Truth Social ukrajinskega predsednika obtožil, da ima nizko podporo v javnomnenjskih anketah, in ga označil za "neizvoljenega diktatorja", ki bo "kmalu ostal brez države, če se ne bo zganil".

Zapis je objavil, potem ko je že v torek dejal, da bi lahko Zelenski že zdavnaj končal vojno, ki je sploh ne bi smel začeti. Predsednika države, ki jo je februarja 2022 napadla Rusija, je označil za nesposobneža, ki uživa le štiri odstotke javne podpore, in pozval k volitvam v Ukrajini.

Trump je s svojimi izjavami v zadnjih dneh povzročil zaskrbljenost in ogorčenje tako v Ukrajini kot v Evropi. Tudi Zelenski je kritiziral Trumpa in njegove izjave ter po torkovih pogovorih z Rusijo obtožil ZDA, da Moskvi pomagajo pri izvijanju iz mednarodne izolacije zaradi invazije na Ukrajino.

Delegaciji ZDA in Rusije sta se sicer v torek v Savdski Arabiji dogovorili, da bodo sestavili ekipi za pogajanja o končanju vojne v Ukrajini. Predstavniki ZDA so se ob tem zavzeli za pravično in trajno rešitev konflikta, Rusija pa je vztrajala, da je članstvo Ukrajine v Natu nesprejemljivo.

Ameriški podpredsednik JD Vance je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega posvaril, naj se vzdrži javne kritike predsednika Donalda Trumpa, "naj ga ne blati", in poudaril, da bi lahko takšne izjave obžaloval, predvsem pa bi lahko resno škodile odnosom med Kijevom in Washingtonom ter imele negativen učinek na Zelenskega.

Spomnimo, Zelenski je v sredo dejal, da Trump "živi v prostoru dezinformacij", in sicer potem, ko je Trump Zelenskega označil za "diktatorja brez volitev" in mu dejal, naj "hitro ukrepa, sicer bo ostal brez države".

"Občudujemo pogum ukrajinskih vojakov, vendar mislimo, da se mora vojna hitro končati," je še dodal Vance v intervjuju za Daily Mail.

"To je politika predsednika ZDA. Ne temelji na ruskih dezinformacijah. Temelji na dejstvu, da Donald Trump ve veliko o geopolitiki, ima zelo trdna mnenja in ta mnenja ima že zelo dolgo," je Vance še komentiral Trumpove poteze v zvezi z vojno v Ukrajini.

Trump in Zelenski si ostre izjave izmenjujeta medtem, ko se ameriški in ruski uradniki v Riadu pogajajo o morebitnem koncu vojne v Ukrajini, kar je v Kijevu in med evropskimi voditelji vzbudilo zaskrbljenost glede morebitne izključitve Ukrajine iz pogajalskega procesa.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je istočasno v Ankari srečal s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in poudaril, da mora biti Ukrajina vključena v morebitne pogovore o koncu vojne.

BBC-jevi novinarji so ameriškega predsednika Donalda Trumpa vprašali, ali Rusiji zaupa, da se bo pogajala v dobri veri. Donald Trump pravi, da verjame, da ima Rusija "karte" v vseh mirovnih pogajanjih za končanje vojne v Ukrajini, saj je doslej "zavzela že veliko ozemlja". Pravi, da verjame, da želi Moskva videti konec vojne, ki jo je Rusija začela pred skoraj tremi leti.

Trump je sicer ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v sredo dvakrat označil za "diktatorja". Jezen je bil, potem ko je Zelenski v odzivu na ameriško-ruske pogovore v Savdski Arabiji, iz katerih je bil Kijev izključen, dejal, da ameriški predsednik "živi v prostoru dezinformacij", ki ga upravlja Moskva.