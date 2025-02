Trumpova Amerika je zdaj Putinova zaveznica

S takšnim naslovom je bruseljski Politico pospremil nekaj zunanjepolitično najbolj kaotičnih dni zadnjih let. Začelo se je v torek v Savdski Arabiji s pogovori med Rusijo in ZDA o obnovi odnosov med državama in vojni v Ukrajini, na katerih so se brez predstavnikov ukrajinske strani in evropskih držav dogovorili o poteku mirovnega procesa. A pravo bombo je pozno zvečer spustil ameriški predsednik Donald Trump, ki je za vojno okrivil ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenski, ki v javnosti uživa le štiri odstotke javne podpore. Zato je pozval k volitvam v Ukrajini.

Volodimir Zelenski je v odzivu dejal, da je Trump pod vplivom dezinformacij iz Moskve, kar lahko Ukrajina tudi dokaže. Donald Trump je na to reagiral v zanj tipičnem stilu – na družbenem omrežju Truth Social je Zelenskega označil za relativno uspešnega komika in neizvoljenega diktatorja. Spet je zatrdil, da lahko samo on zagotovi konec vojne v Ukrajini.

Ukrainian presidents since 2000

- Leonid Kuchma

- Viktor Yushchenko

- Viktor Yanukovych

- Oleksandr Turchynov

- Petro Poroshenko

- Volodymyr Zelensky



Russian presidents since 2000

- Vladimir Putin

- Dmitry Medvedev (with Putin as prime minister) pic.twitter.com/pfq41mpMh9 — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) February 19, 2025

"Zelenski je ZDA prepričal, da so porabile 350 milijard dolarjev za vojno, ki je ni mogoče dobiti, ki je sploh ne bi bilo treba začeti, on pa je brez ZDA in 'TRUMPA' nikoli ne bo mogel razrešiti," je zapisal predsednik ZDA, ki naj bi ga bolj kot izjave o ruskih dezinformacijah vznevoljil nepodpis sporazuma o dostopu do redkih zemelj na območju Ukrajine v zameno za vojaško pomoč ZDA.

Trump trdi, da so ZDA za podporo Ukrajini porabile 200 milijard dolarjev več od Evrope in da v nasprotju z Evropo nimajo nikakršnih zagotovil o vračilu denarja. Dodal je, da je vojna v Ukrajini veliko pomembnejša za Evropo kot za Združene države, ki jih od evropske celine "ločuje velik in lep ocean".

Trump, ki v zadnjih dneh ne zamudi priložnosti za kritiko Zelenskega, ima o Putinu zgleda precej boljše mnenje. Foto: Reuters Če so med Kijevom in Washingtonom ves dan letele iskre, so iz Moskve prihajala nenavadno spravljiva sporočila. Ruski predsednik Vladimir Putin je pogovore z ZDA ocenil kot pozitivne in dejal, da je šlo za prvi korak v smeri ponovne vzpostavitve odnosov med Moskvo in Washingtonom. Dodal je, da bo v pogajanja o koncu vojne vključena tudi Ukrajina.

Evropa presenečena, čeprav se je tak scenarij napovedoval

Čeprav je Trump že mesece napovedoval drastično spremembo politike do evropskih zaveznic, je staro celino z zadnjimi potezami pahnil v kaos, iz katere jo sedaj na silo poskuša rešiti francoski predsednik Emmanuel Macron, ki je v sredo organiziral novo srečanje predstavnikov evropskih in neevropskih držav o Ukrajini, na katerem je poleg Francije sodelovalo še 19 držav, tudi Slovenija. "Ukrajini stojimo ob strani in bomo prevzeli vso odgovornost za zagotavljanje miru in varnosti v Evropi," je po pogovorih dejal Macron, ki je Rusijo označil kot eksistencialno grožnjo za Evropejce.

In medtem ko naj bi se ZDA z Rusijo v okviru mirovnega sporazuma dogovarjale za odpravo sankcij, so države članice Evropske unije dogovorile o 16. svežnju sankcij proti Rusiji, ki je med drugim namenjen preprečevanju izogibanja doslej sprejetim sankcijam, tudi cenovni kapici na rusko nafto. Novi sveženj vključuje prepoved poslovanja z 11 ruskimi pristanišči in letališči ter uvaja sankcije še proti 73 ladjam, ki pljujejo pod zastavami tretjih držav in jih Moskva izkorišča za izogibanje cenovni kapici. Nov sveženj sankcij bodo zunanji ministri članic predvidoma sprejeli na ponedeljkovem zasedanju.