Ameriški predsednik Donald Trump je v torek sporočil, da bodo carine na uvoz avtomobilov v ZDA po novem okoli 25-odstotne, uveljavili pa jih ne bodo pred 2. aprilom. Zbirajo namreč še podatke o carinah, ki jih imajo države vzpostavljene na uvoz ameriškega blaga. ZDA bodo uvedle tudi podobno visoke carine na uvoz farmacevtskih izdelkov in čipov.

Trump na po svoji oceni do ZDA nepošteno trgovinsko politiko na področju avtomobilske industrije opozarja že dlje časa, napoved višjih carin na uvoz avtomobilov v ZDA pa ni nova, poročajo tuje tiskovne agencije.

25-odstotne carine na uvoz poltovornjakov že vzpostavljene

Trenutno so denimo carine na uvoz ameriških avtomobilov v EU pri desetih odstotkih, s čimer so štirikrat višje od 2,5-odstotne stopnje, ki velja v ZDA na uvoz osebnih avtomobilov iz EU. Imajo pa ZDA že vzpostavljene 25-odstotne carine na uvoz poltovornjakov iz tujih držav, z izjemo Mehike in Kanade.

Nova carinska politika ZDA vznemirja države po svetu. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič se bo tako danes v Washingtonu sestal z novim ameriškim ministrom za trgovino Howardom Lutnickom, kandidatom za trgovinskega predstavnika ZDA Jamiesonom Greerom in predsednikom ameriškega nacionalnega gospodarskega sveta Kevinom Hassettom.

Kaj bi lahko prinesel ta sestanek, ni jasno. Trump je prejšnji teden podpisal izvršni ukaz o uvedbi vzajemnih carin, kar pomeni, da bodo ZDA na uvoz blaga iz tujine uvedle enake carine in druge dajatve, kot jih trgovinske partnerice zaračunavajo pri uvozu ameriškega blaga. Do dejanske uvedbe tega ukrepa naj bi sicer preteklo še nekaj časa.

Napovedal stopnjevanje pritiska na evropske uradnike

Na vprašanje, ali bi se EU lahko izognila tem carinam, je zdaj odvrnil, da je Bruselj že nakazal, da bo unija znižala carine na uvoz ameriških avtomobilov na raven ameriških carin. Evropski poslanci so sicer to zanikali.

Ameriški predsednik je ob tem napovedal stopnjevanje pritiska na evropske uradnike, naj okrepijo uvoz ameriških avtomobilov in drugih izdelkov.

Na svojem posestvu v Mar a Lagu v ameriški zvezni državi Florida je v torek napovedal še zvišanje carin na farmacevtske izdelke in čipe, ki naj bi bile po novem 25-odstotne ali višje, pri čemer naj bi jih do konca leta nato še zvišali.

ZDA naj sicer dodatnih carin na uvoz avtomobilov ne bi uvedle pred 2. aprilom. To je rok, ki ga je Trump postavil svoji administraciji za preučitev stopenj carin na uvoz ameriškega blaga v posameznih državah.

Bela hiša pričakuje, da bodo nekatera največja podjetja na svetu v prihodnjih tednih napovedala nove investicije v ZDA.

Trump je od nastopa mandata pred mesecem dni uvedel tudi že dodatne carine na uvoz iz Kitajske v višini deset odstotnih točk ter 25-odstotne carine na ves uvoz jekla in aluminija, tudi iz EU. Zadnje naj bi začele veljati 12. marca. Uvedbo 25-odstotnih carin na ves uvoz blaga iz Mehike in Kanade, dveh najbližjih trgovinskih partneric, pa je za zdaj odložil.