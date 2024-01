Dan spomina na holokavst: pozivi k boju proti antisemitizmu

Nemški kancler Olaf Scholz je ob mednarodnem dnevu spomina na holokavst danes pozval k odločnemu boju proti antisemitizmu in rasizmu. Italijanska premierka Giorgia Meloni je antisemitizem označila za kugo, ki jo je treba izkoreniniti. Judovski in muslimanski dostojanstveniki pa so v Srebrenici pozvali k miru.

Nemški kancler Scholz je v danes objavljenem videoposnetku poudaril, da današnja demokracija temelji na osrednji zavezi Nikoli več. "Nikoli več marginalizacije in odvzema državljanskih pravic, nikoli več rasne ideologije in razčlovečenja, nikoli več diktature," je dejal po poročanju nemške tiskovne agencije dpa. Zagotavljanje tega je po njegovih besedah osrednja naloga države, ki se zato bori proti vsem oblikam antisemitizma, teroristične propagande in mizantropije.

V Nemčiji ob dnevu spomina na holokavst zastave po vsej državi danes plapolajo na pol droga. Foto: Pixabay

Italijanska premierka Meloni je antisemitizem označila za kugo, ki jo je treba izkoreniniti. "Za judovske skupnosti so zdaj še posebej težki dnevi. Grozljivi napad Hamasa 7. oktobra je sprožil nov val sovraštva do izraelskega ljudstva in oživil gojišče antisemitizma, ki ga ni mogoče nikoli popolnoma uničiti," je poudarila Meloni iz skrajno desnih Bratov Italije. Boj proti antisemitizmu v vseh njegovih oblikah, starih in novih, pa je označila za prednostno nalogo svoje vlade.

Judovski in muslimanski dostojanstveniki so medtem po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina v Srebrenici v BiH, ki je bila prizorišče genocida, pozvali k miru. Na slovesnosti v spomin na žrtve holokavsta so poudarili, da se morajo muslimani in judje danes zavezati ohranjanju miru ter se zoperstaviti zlu, zaradi katerega po vsem svetu umirajo nedolžni.

Mednarodna skupnost se žrtev holokavsta spominja ob obletnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. Tam so danes priredili spominsko slovesnost in odprli razstavo portretov, ki so jih večinoma narisali zaporniki. Direktor muzeja Piotr Cywinski je poudaril, da drama in pomen Auschwitza nista povezana z relikvijami, temveč z ljudmi.