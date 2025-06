Na območju nekdanjega tekstilnega velikana Mura so danes slovesno odprli nov proizvodni obrat podjetja LELOteks. Ta je del proizvodne mreže podjetja, ki bdi nad slovensko modno blagovno znamko Lelosi. V sodobno opremljenem obratu v industrijskem kompleksu na Plesah so proizvodnjo sicer zagnali že aprila. Investicija je bila vredna 1,5 milijona evrov.

Investicijo je podjetje Uvecto, ki ima v lasti znamko Lelosi, v celoti financirano brez državne ali evropske pomoči. Kot je povedal direktor Uvecta Matej Slapnik, niso gledali samo na denar, "ampak tudi na to, kaj lahko pustimo okolju in svojim zanamcem". "To ni le ekonomska naložba, to je zgodba, v katero verjamemo," je pristavil.

"Prekmurska regija ima tekstilno dediščino, ki si zasluži novo poglavje," je dodal Slapnik. Ko so v družbi razmišljali o prihodnosti blagovne znamke Lelosi, po njegovih besedah ni šlo le za številke. "Šlo je za to, kje in s kom želimo ustvarjati," je zatrdil.

Foto: STA

Najbolj so ponosni na šivilje

Direktor proizvodnje LELOteks Tomaž Šeruga je ob tem dodal, da gre za strateško odločitev, ki podjetju omogoča večjo samostojnost, nižja tveganja in razvoj izdelkov z višjo dodano vrednostjo: "Dejansko nam je uspelo. Ponosni smo na to, najbolj pa na dejstvo, da šivilje uživajo pri delu in da smo povrnili zaupanje v to panogo," je nanizal.

Trenutno je v obratu zaposlenih 40 ljudi, vsi iz Pomurja, med njimi tudi kar nekaj mladih. Do konca leta naj bi število naraslo na 60, dolgoročni cilj pa je 140 zaposlenih, sta še povedala Slapnik in Šeruga.

Proizvodne zmogljivosti dosegajo okoli 300 izdelkov na dan, v prihodnje jih želijo povečati do dva tisoč kosov dnevno.

Šeruga je posebej poudaril pomen lokalnega znanja in prilagodljivosti: "Namen tukajšnje proizvodnje je ravno fleksibilnost. Znanja v okolju je ogromno, zato v tem pogledu ne vidimo ovir. Ne le, da lahko tekstilna industrija v Evropi preživi – lahko tudi dostojno živi."

Foto: STA

Župan: Tukaj je nekoč že obstajal tekstilni velikan. Verjamem, da bo v prihodnje spet.

Župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj pa je poudaril pomen oživitve industrijskega potenciala regije. "Tukaj je nekoč že obstajal tekstilni velikan. Verjamem, da bo v prihodnje spet. Nova proizvodnja odpira delovna mesta in mladim ponuja priložnost za prihodnost doma," je prepričan.

Proizvodnja vključuje uporabo materialov, kot je lastni inteligentni tekstil LeloSkin, ter naravnih surovin, kot je organski bombaž. Sodelujejo pa tudi s podjetjem Rigo iz Komna, ki dobavlja najsodobnejše šivalne, rezalne in vezilne stroje, so še povedali akterji današnjega dogodka.

Družba Uvecto je v zadnjih petih letih z izdelki znamke Lelosi sicer doživela velik vzpon in zdaj ustvarja več kot 50 milijonov evrov prihodkov letno.