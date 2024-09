Na reko Muro na Otoku ljubezni v Ižakovcih so ponovno postavili kump, ki je osnova za postavitev plavajočega mlina. Obnovo mlina, ki se je leta 2022 potopil in je bil priljubljena turistična točka v občini in širše, vodi Občina Beltinci, izvajalec pa je javno komunalno podjetje Komuna Beltinci. Odprtje mlina je predvideno 4. oktobra.

Postavitev kumpa je bila po besedah v. d. direktorja Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci in direktorja komunalnega podjetja Komunala Beltinci Dejana Klemenčiča tehnično zahteven postopek, saj je jeklena konstrukcija težka približno 15 ton, splaviti so jo morali pred mostom in jo nato po vodi spraviti do končnega mesta vgradnje. "To je bilo zelo zahtevno zaradi oteženega dostopa večje mehanizacije, želeli pa smo tudi ohraniti vegetacijo na otoku," je dejal Klemenčič.

Župan Beltincev: Z današnjim dnem smo korak bližje uresničitvi cilja

Plavajoči mlin na Otoku ljubezni bo sestavljen iz dveh ključnih elementov – notranjega kumpa, na katerem bo postavljena mlinarska hiša, in zunanjega kumpa, ki bo nosil mlinsko kolo. Po napovedih Klemenčiča bodo delo nadaljevali v prihodnjih dneh, če bo vreme primerno. V prihodnjem tednu naj bi postavili še mlinsko kolo, kasneje pa tudi mlinarsko hišo.

Župan Beltincev Marko Virag je ob tem dogodku poudaril, da so z današnjim dnem korak bližje uresničitvi cilja, da na Muro postavijo objekt, ki ima pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine tega območja. "Verjamem, da bo odslej ta objekt stalno prisoten ob Muri in bo služil svojemu namenu," je dodal.

Projekt obnove plavajočega mlina se je začel po tistem, ko se je mlin leta 2022 potopil. Obnova poteka v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, ki je prek lanskega razpisa za ta namen zagotovilo 350 tisoč evrov, medtem ko je skupna vrednost investicije ocenjena na nekaj več kot 600 tisoč evrov.

Ponudili bodo nove vsebine za obiskovalce

V okviru projekta so izvedli različne pripravljalne aktivnosti, med njimi postavitev kumpa za mlin ter izdelavo mrežne hišice, ki že stoji, a še ni na kumpu. Kot je pojasnil Virag, so se med obnovo spopadli z nekaterimi težavami, povezanimi z naravnimi pogoji, vendar so uspešno nadaljevali delo. "Narava nam je, tako kot prej, ko se je mlin potopil, nekoliko nagajala, vendar smo se prilagodili in nadaljevali delo," je pojasnil Virag.

Poleg obnovljenega mlina bodo na Otoku ljubezni ponudili še nove vsebine za obiskovalce, med drugim najem e-koles in daljnogled, ki bo omogočal opazovanje okolice. Po napovedih župana Viraga bo mlin omogočal tudi prikaz zgodovinske uporabe, saj bo v majhnem obsegu dejansko mlel, kar si mnogi obiskovalci želijo videti.

Virag je dodal še, da bodo s temi projektom ponovno obudili preteklost in jo postavili v sedanjost, kar bo všeč tako domačinom kot turistom. "Pripravljeni smo, da ta markantna točka ponovno oživi in da naredimo to, kar smo dolžni svojim prednikom, ter to, kar želimo pustiti svojim zanamcem," je sklenil Virag.