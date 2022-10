Mlina na Otoku ljubezni ni več #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zadnji plavajoči mlin v Sloveniji je od minulega konca tedna le še ruševina. Ker je mlin dlje časa zamakal, so se pristojni odločili, da ga dvignejo iz vode in rešijo. Vendar pa ni šlo vse po načrtih.

Od zadnjega plavajočega mlina v Sloveniji, ki je na Otoku ljubezni v Ižakovcih predstavljal eno izmed najbolj prepoznavnih točk Prekmurja, je ostalo bore malo. Zaradi nenehnega poplavljanja so se odločili, da mlin, ki je sicer plaval na dveh 'kumpih' oziroma lesenih čolnih, dvignejo iz reke in rešijo.

"Malo je manjkalo, da bi mlin uspešno prestavili na kopno. Strohneli tram je počil oziroma se je polomil. Tako se je pri dvigovanju z dvigalom premaknilo težišče mlina, zaradi prevelike teže pa se je mlin sesul sam vase," pojasni Gabrijela Küzma, direktorica Zavoda za turizem, kulturo in šport Beltinci.

Nesrečni dogodek ima po mnenju znanega prekmurskega pisatelja in pesnika Ferija Lainščka, ki Muro pogosto omenja tudi v svojih romanih, posebno simboliko. "Ni dobra simbolika, da se nam mlini podirajo. Živimo v nekem drugem času. Ta mlin je bil rekonstrukcija neke prvotnosti, zdelo se mi je nekako romantično, da je v tem njegova vloga in smisel,” poudari Lainšček.

Težave že od postavitve dalje

Plavajoči lesen mlin so na Muro postavili leta 1999, že od samega začetka pa je puščal. Delno so ga sicer sanirali pred tremi leti, vendar se težave s tem niso končale.

"Razočarani smo, do tega mlina smo se sicer od začetka obnašali kot se ne bi smeli. To ni situacija, ki bi se zgodila iz danes na jutri. Moramo biti pošteni vsi, od prvega do zadnjega, da smo ta dogodek nekako pričakovali,” priznava župan občine Beltinci Marko Virag.

Zdaj porušen mlin pa morajo pristojni iz vode tudi odstraniti. Trenutno preučujejo tri možnosti: pomoč Slovenske vojske, dvig mlina iz vode na kopno s pomočjo dvigal. Tretja možnost pa je po dogovoru s prostovoljnimi gasilci vasi Ižakovec in krajevne skupnosti in občine, da bi pomagali gasilci in Javno podjetje Komuna.

Dogovori so sicer še v teku. Čeprav upajo, da je ohranjeno vsaj nekaj mlinske opreme, ki je služila za prikaz mlinarstva, pa je že dlje časa v dogovoru postavitev novega mlin na Muri.

"Smo pa v vmesnem času skupaj z občinskim svetom že sprejeli nov proračun, kjer je postavka za nov mlin že vsebovana. Prijavili smo se na razpis ministrstva, najverjetneje bi bili izbrani, vendar je razpis bil razveljavljen, in bo ponovljen. Verjamem, da bomo takrat uspešni,” pravi župan Virag.

To pa si želijo tudi domačini.