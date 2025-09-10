Ljubljana (spet) v znamenju odnosov z javnostmi: prihaja 4. Dan PR

V Ljubljani bo 7. oktobra 2025 potekal že četrti Dan PR . Dogodek bo združil strokovnjake in navdušence nad komunikacijami in odnosi z javnostmi, postregel z navdihujočimi predavanji in študijami primerov, manjkalo pa ne bo niti priložnosti za mreženje.

"Dan PR je že vrsto let osrednji dogodek, kjer na enem mestu pregledamo najnovejše trende, izzive in najboljše prakse odnosov z javnostmi. Je obvezna postaja za vse, ki se ukvarjajo s komuniciranjem. Ne le zaradi pregleda leta in novih trendov, temveč tudi zaradi ključnega mreženja, ki udeležencem omogoči navezovanje novih poslovnih stikov ter ponovno srečanje s kolegi in prijatelji iz panoge," pravi Mateja Repovž, direktorica Dneva PR.

Po besedah Katje Krasko Štebljaj, programske vodje Dneva PR, je preteklo leto v slovenskem prostoru odnosov z javnostmi zaznamovala komunikacija, s katero so organizacije iskale načine, kako povezati ciljne javnosti v obdobju negotovosti, sprememb in hitrega digitalnega preboja. "Digitalno komuniciranje je močno napredovalo – videovsebine so eksplodirale, podkasti so postali stalnica, umetna inteligenca pa se je iz trenda prelevila v resničnost in odprla etična vprašanja transparentnosti. Čeprav digitalno okolje prevladuje, se je tisk v premišljeni kombinaciji z digitalnim komuniciranjem vrnil kot prestižen kanal za avtentične zgodbe," pravi.

O vsem tem bo govora na dogodku, kjer bodo v ospredju tudi komunikacijske kampanje, ki so v zadnjem letu spodbujale raznolikost, enakost, vključenost in kritično razmišljanje, nagovarjale problem dezinformacij ter pokazale, kako je mogoče s pravimi ambasadorji preoblikovati umetno inteligenco iz abstraktne inovacije v oprijemljivo izkušnjo.

Kdo vse bo stal na odru?

O internem, kriznem, digitalnem, korporativnem in strateškem komuniciranju bodo na Dnevu PR govorili priznani domači in tuji strokovnjaki. Med njimi bodo:

Dan Södergren, mednarodno uveljavljeni strokovnjak za prihodnost dela, digitalno preobrazbo in uporabo umetne inteligence za boljše razumevanje človeških vedenj in organizacijskih trendov, ki bo govoril o tem, kako lahko umetna inteligenca postane radar za zaznavanje sprememb in pomaga komunikatorjem pri pravočasnem prepoznavanju družbenih, čustvenih in kulturnih sprememb.

Mike Klein, glavni urednik revije Strategic Magazine, ustanovitelj pobude #WeLeadComms in svetovalec za strateško komuniciranje, ki bo spregovoril o tem, kako lahko – in morajo – komunikatorji postati še boljši voditelji, ki v času nejasnosti ustvarjajo smer, smisel in stabilnost.

Tijana Bejatović, ena od najbolj prepoznavnih in priznanih strokovnjakinj za interno komuniciranje in organizacijsko kulturo v regiji, ki se bo med drugim spraševala, ali je utrujenost zaposlenih v času nenehnih sprememb resnično neizogibna.

Predavatelji bodo razmišljali tudi o tem, kaj storiti, ko nam kriza pobegne iz rok (Denis Mancevič), kako lahko odnosi z javnostmi udomačijo umetno inteligenco (Maja Račič), ali so tiskani mediji zares mrtvi (Katja Gönc), in kaj storiti, ko digitalno ne zadostuje oz. se je potrebno vrniti k osnovam (Karolina Marolt). Ne zamudite pa niti pogovora Simone Kruhar Gaberšček, glavne in odgovorne urednice Marketing magazina, s Simonom Domo in Milanom Slano, ki bodo razpravljali o tem, kako se je knjiga Gringo Loco s pomočjo premišljenega marketinga in odnosov z mediji zavihtela med največje knjižne prodajne uspešnice letošnjega leta.

