Taja Kaja Cekuta

Fiona Čuček pritegnila poglede s to čudovito obleko

Fiona Čuček

Foto: Instagram

Slovenska vplivnica Fiona Čuček na družbenih omrežjih navdušuje s svojimi nadvse modnimi stajlingi. Njena premišljena izbira kosov nikoli ne razočara in tudi tokrat nas ni. Izbrala je minimalistično obleko v najbolj priljubljeni barvi letošnje jeseni. Če želite tudi vi ustvariti podoben stajling, berite članek naprej.

Obleka v kostanjevo rjavi barvi 

Fiona je izbrala pleteno obleko v čudovitem odtenku kostanjevo rjave, v barvi, ki je letos zavzela modni svet. Obleka je dolga, rahlo oprijeta ob telesu, a še vedno dovolj udobna za vsakodnevno nošenje. Njeni ohlapni rokavi dodajo pridih sproščenosti in topline, zato je popolna izbira za prehodno obdobje, ko se temperature počasi spuščajo. Mehka pletenina ustvarja občutek udobja, hkrati pa videz ostaja izjemno eleganten in ženstven. 

Fotogalerija
1
 / 5

