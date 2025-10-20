S svojo nenavadno modno izbiro je Kim Kardashian na sobotni slavnostni prireditvi Academy Museum v Los Angelesu pritegnila številne poglede. Nadela si je obleko, ki je poudarila njeno vitko postavo, videz pa dopolnila z ruto, ki je prekrila njen celotni obraz. Kot je povedala za revijo Variety, se je za ruto odločila v zadnjem trenutku, pred tem je imela namreč popolno šminko in pričesko.

Gre za obleko prestižne modne hiše Maison Margiela iz njihove zadnje jesenske kolekcije oblikovalca Glenna Martensa. Obleka brez naramnic v bež barvi je zaradi tesnega steznika poudarila Kimin pas, celotnemu videzu pa je dodala vlečko in ruto, s katero je prekrila svojo glavo. Nosila je tudi razkošno ogrlico.

Kot je vplivnica in podjetnica povedala v pogovoru za revijo Variety, je odločitev, da si obraz prekrije z ruto, sprejela v zadnjem trenutku, njen vizažist je pred dogodkom namreč poskrbel, da so bila ličila popolna. "Prepričana sem, da ni vesel," je dejala v smehu.

Gre za obleko prestižne modne hiše Maison Margiela iz njihove zadnje jesenske kolekcije oblikovalca Glenna Martensa. Foto: Reuters

Ruto si je nameravala v dvorani odstraniti, ali je to tudi storila, pa ni znano. Obleka sicer močno spominja na njeno znamko spodnjega perila in oblačil Skims, kar je potrdila tudi sama: "Res je videti zelo podobno. Modna revija znamke Margiela me je zelo pritegnila. Ko sem videla ta videz, sem si rekla: 'To je zame tako Skims.'"

Nosila je tudi razkošno ogrlico. Foto: Reuters

Na letošnji prireditvi so se sicer poklonili igralcema Penelope Cruz in Bownu Yangu, režiserju Walterju Sallesu in glasbeniku Bruceu Springsteenu.

