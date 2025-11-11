Navijači Celte napadeni v hrvaški prestolnici

V Zagrebu so v četrtem krogu evropske nogometne lige prejšnji četrtek gostovali člani Celte iz Viga, ki so s 3:0 Dinamu prizadejali poraz. Navijači španskega prvoligaša trdijo, da so jih v hrvaški prestolnici napadli in jim ukradli navijaške šale, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

"Šlo je za vsaj tri ali štiri ločene napade, v katerih so navijačem Celte ukradli šale," je v ponedeljek za Hino povedal 42-letni navijač Celte, ki je želel ostati anonimen. "Napadli so povsem običajne ljudi, ki so se sprehajali po mestu," je dodal po obisku stadiona Maksimir.

Napadov osebno ni videl, je pa dejal, da je bil na tramvaju, ko je videl, kako je eden od Špancev v paniki skočil v vagon. "V tramvaj je stekel, kot da bi ga preganjale zveri. Povedal mi je, da so njegovemu prijatelju slekli šal in mu grozili, da ga bodo pretepli," je dejal.

V Zagrebu je bilo približno 700 navijačev Celte Vigo. Incidenti so se po poročanjih zgodili v četrtek v središču mesta in v bližini stadiona, pred in po tekmi.

Španska javna radiotelevizija RTVE je na družbenih omrežjih objavila videoposnetek, na katerem je videti moške, oblečene v črno, kako ponoči pretepajo drugo osebo v temnih oblačilih, vendar na posnetku ni bilo vidnih nobenih oznak kluba. Pri španski televiziji sklepajo, da je šlo za napad Dinamovih navijačev Bad Blue Boysov na navijače Celte.

Bad Blue Boys so poskrbeli za nov incident. Foto: Guliverimage

"V Zagrebu smo bili od torka v dresih Celte in ni bilo nobenih težav. Po tekmi smo stadion zapustili mirno in srečno, kolega pa me je opozoril, da prihajajo nekateri ljudje v črnem," je za televizijo A Galega povedal eden od navijačev. "Rekli so mi: 'Imaš lep šal' in mi ga vzeli," je dodal.

"Bilo jih je štiri ali pet, deset ali petnajst napadalcev pa je bilo 'zelo mladih'. Ko je eden od nas padel, so ga brcnili, a na srečo smo jo odnesli brez hujših poškodb in nikomur ni bilo treba v bolnišnico. Bili smo le prestrašeni. To nam bo ostalo v spominu na to gostujočo tekmo v evropski ligi," je dejal.

Celta po šestih letih igra v Evropi, zato so v Zagreb prišli številni navijači kluba iz severne pokrajine Galicije.

"Mislili smo, da smo prišli v Ukrajino ali Sirijo, ko je policija obkolila tramvaj, s katerim smo se peljali, in nas pospremila do stadiona," je dejal prvi navijač. Povedal je, da so bili na tramvaju večinoma mirni navijači Celte v družinskem razpoloženju. Policiste je vprašal, zakaj jih vodijo v takšnem kordonu, policist pa je odgovoril: "To ni zaradi vas, ampak zaradi naših navijačev." Dejal je, da je hrvaška policija z navijači Celte ravnala dobro.

Navijači Celte so pričakovali, da jih bodo navijači Dinama sprejeli z odprtimi rokami, saj je predsednik Dinama Zvonimir Boban igral za Celto pred 24 leti. Žalostni so, ker so jim odvzeli šale, saj jih nosijo že leta in imajo za njih predvsem veliko sentimentalno vrednost.