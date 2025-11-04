Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
4. 11. 2025,
16.30

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Torek, 4. 11. 2025, 16.30

55 minut

Umrl nekdanji vratar Crvene zvezde Dragan Simeunović

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Nekdanji vratar nogometašev Crvene zvezde, Dragan Simeunović, je v ponedeljek umrl v starosti 72 let, je sporočil beograjski klub.

Nogometaš, rojen v Kraljevu, je za Crveno zvezdo igral v dveh mandatih, skupno je nastopil na 80 tekmah rdeče-belih, navijači Crvene zvezde se ga spominjajo tudi po ubranjeni enajstmetrovki na tekmi lige prvakov proti Interju leta 1981. Takrat je bil v medsebojnem dvoboju boljši od italijanskega reprezentanta Marca Altobellija.

Zbral je tudi en nastop za jugoslovansko reprezentanco, leta 1980 je branil na prijateljski tekmi proti Romuniji (2:0). Po odhodu iz Crvene zvezde je kariero nadaljeval v Grčiji.

Iz Zagreba pa prihaja novica, da je v 83. letu umrl legendarni nogometaš Dinama Rudi Belin, ki je za reprezentanco ZR Jugoslavije zbral 29 nastopov in dosegel šest golov. Belin je večino svoje kariere preživel v Dinamu, ki ga je trikrat vodil tudi kot trener. Bil je tudi selektor Iraka.
