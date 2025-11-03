Umrl nekdanji dolgoletni igralec Dinama

Dan pred svojim 83. rojstnim dnevom je umrl Rudolf Belin, nekdanji dolgoletni igralec zagrebškega Dinama in jugoslovanske reprezentance, so sporočili iz zagrebškega kluba, zdajšnjega delodajalca Mihe Zajca.

Belin, ki je igral na različnih položajih, velja za enega najboljših Dinamovih igralcev v zgodovini, zanj je igral med letoma 1959 in 1970 in dosegel 74 zadetkov na 410 tekmah.

U dubokoj tuzi i boli javljamo da nas je napustio Rudolf 'Rudi' Belin, legendarni igrač i bivši trener našeg Dinama. Ostavio je neizbrisiv trag u povijesti kluba, ali i u srcima navijača i svih koji su ga poznavali. GNK Dinamo ovim putem izražava iskrenu sućut obitelji i… pic.twitter.com/omCr9orMpI — GNK Dinamo (@gnkdinamo) November 3, 2025

Belin, ki je igral tudi za belgijski Beerschot in zbral 29 nastopov za jugoslovansko izbrano vrsto, je bil po karieri trikrat tudi trener Dinama, obenem pa tudi selektor Iraka.

Z Dinamom je kot igralec leta 1967 osvojil pokal velesejemskih mest, poznejši pokal Uefa oziroma zdajšnjo evropsko ligo, bil pa je tudi trikrat jugoslovanski pokalni zmagovalec.