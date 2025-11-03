Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
3. 11. 2025,
20.57

Osveženo pred

29 minut

Dinamo Zagreb

Ponedeljek, 3. 11. 2025, 20.57

29 minut

Rudolf Belin

Umrl nekdanji dolgoletni igralec Dinama

Avtor:
STA

Sveča | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Dan pred svojim 83. rojstnim dnevom je umrl Rudolf Belin, nekdanji dolgoletni igralec zagrebškega Dinama in jugoslovanske reprezentance, so sporočili iz zagrebškega kluba, zdajšnjega delodajalca Mihe Zajca.

Belin, ki je igral na različnih položajih, velja za enega najboljših Dinamovih igralcev v zgodovini, zanj je igral med letoma 1959 in 1970 in dosegel 74 zadetkov na 410 tekmah.

Belin, ki je igral tudi za belgijski Beerschot in zbral 29 nastopov za jugoslovansko izbrano vrsto, je bil po karieri trikrat tudi trener Dinama, obenem pa tudi selektor Iraka.

Z Dinamom je kot igralec leta 1967 osvojil pokal velesejemskih mest, poznejši pokal Uefa oziroma zdajšnjo evropsko ligo, bil pa je tudi trikrat jugoslovanski pokalni zmagovalec.

Dinamo Zagreb
